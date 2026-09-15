Une expérience unique qui continue de faire vivre notre patrimoine minier

L’activité de kayak proposée cet été dans le Puits minier de Val-des-Sources connaît une fois de plus un bilan positif

Val-des-Sources — L’activité de kayak proposée cet été dans le Puits minier de Val-des-Sources connaît une fois de plus un bilan positif, confirmant l’intérêt pour cette expérience touristique hors du commun au cœur d’un site emblématique.

Une expérience qui se démarque

Accessible tant aux visiteurs qu’à la population locale, l’activité de kayak offre une façon originale de (re)découvrir le patrimoine minier de Val-des-Sources. La combinaison entre le paysage singulier du Puits minier et la pratique d’une activité de plein air contribue à créer une expérience distinctive, difficile à reproduire ailleurs.

« Le kayak dans le Puits minier nous permet de faire vivre l’histoire autrement. C’est une expérience qui surprend les visiteurs et qui permet la découverte d’un patrimoine. Val-des-Sources une destination où le patrimoine et le plein air se rencontrent.», souligne David Martel, Agence de Voyages Mercedes.

Une clientèle qui contribue au rayonnement de Val-des-Sources

Les données recueillies au cours de la saison démontrent également que l’activité attire une clientèle provenant de l’extérieur de la région. Centre — Québec, Montérégie, et la Mauricie.