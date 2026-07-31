Trois jours qui ont permis de découvrir les Sources sous un autre angle

L’événement qui se déroulait du 9 au 11 juillet dernier, aura permis à huit participants de sillonner la MRC des Sources tout en découvrant mille et un attraits offerts au sein des sept municipalités du milieu.

Val-des-Sources — Le programme Place aux jeunes des Sources, chapeauté par le CJE Destination Carrefour, a récemment tenu un de ses séjours exploratoires populaires. Ce séjour a permis à des jeunes âgés de 18 à 35 ans de découvrir le territoire.

L’événement qui se déroulait du 9 au 11 juillet dernier, aura permis à huit participants de sillonner la MRC des Sources tout en découvrant mille et un attraits offerts au sein des sept municipalités du milieu.

« Rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de Place aux jeunes en région, de la Caisse Desjardins des Sources, de la SADC des Sources, de la MRC des Sources et des municipalités participantes », le séjour exploratoire aura de nouveau su offrir une pléiade d’activités, afin de non seulement faire découvrir la région, mais également permettre en quelque sorte de « l’habiter intérieurement » pendant quelques jours.

Fort d’une programmation dynamique et diversifiée, les gens ont ainsi pu participer au Rallye découverte, en plus de se joindre entre autres choses au rendez-vous estival hebdomadaire de plusieurs à la Place de La Traversée, soit les vendredis au bord du pit.

« Tout au long du séjour, les différentes activités ont également favorisé les échanges avec des partenaires et des ambassadeurs du territoire, permettant aux participants de développer leur réseau de contacts et de mieux comprendre les possibilités de vivre, de travailler et de s’établir dans la région », souligna l’organisme.

Plusieurs participants se sont également exprimés sur leur niveau d’appréciation au terme de l’événement.

Ainsi, Place aux jeunes recueillit les citations suivantes de la part de participants : « Ce séjour à Val-des-Sources m’a reconnecté à la nature et à la chaleur humaine. Il m’a fait découvrir les potentiels de la région, son histoire et ses habitants. Je suis repartie avec de beaux souvenirs, de belles photos et l’envie d’y revenir. », raconte Fatimata.

« Ce que j’ai particulièrement aimé du séjour, c’est que ce dernier a touché à tous les aspects de la vie : le plein air, la gastronomie, l’histoire, la culture et les arts, en plus du monde du travail » mentionne Jonanie.

Chaque année, les séjours exploratoires de ce type permettent à de jeunes adultes de découvrir un milieu de vie, d’élargir leur réseau de contacts et de mieux connaître les possibilités professionnelles et personnelles qu’offre la région des Sources.

Il s’agit sans contredit d’un levier important pour favoriser l’attraction, l’intégration et l’enracinement de nouveaux résidents sur le territoire.

Grâce à l’aide financière du gouvernement du Québec, de Place aux jeunes en région, de la Caisse Desjardins des Sources, de la SADC des Sources, de la MRC des Sources, ainsi qu’au soutien d’André Bachand, député de Richmond, et d’Éric Lefebvre, député de Richmond–Arthabaska, les participants ont pu découvrir la richesse culturelle de la région, rencontrer des acteurs locaux et approfondir leurs connaissances sur les perspectives d’établissement et d’emploi.