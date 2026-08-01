Une halte afin d’honorer la mémoire de grandes bâtisseuses de notre milieu

Un panneau qui raconte l’histoire de première femme à porter le titre de professionnelle de golf au Canada, Mme Clara Champagne Cleveland (1910-2002).

Danville — Un tout nouveau volet du circuit touristique, mis de l’avant par l’organisme Tourisme Cantons-de-l’Est, a vu le jour en prémices de la présente période estivale.

Ce parcours portant l’appellation de Chemin des Bâtisseuses, vise à mettre en valeur l’histoire de 13 femmes qui ont contribué à l’effervescence de la région et imprégné notre patrimoine de leur parcours et de leurs réalisations.

Érigé le long du parcours du Chemin des Cantons, le circuit thématique propose de petits panneaux d’interprétation et d’information situés à des emplacements stratégiques qui se retrouvent comme « bercer par l’histoire » de la dame reconnue à juste titre en tant que bâtisseuse.

Ainsi, dans le Canton de Melbourne, un arrêt s’impose au musée de la Société d’histoire du comté de Richmond, situé au 1161 de la route 243, où il est possible d’en apprendre davantage sur la vie de la dévouée infirmière et pionnière dans le domaine des soins de santé, notamment en région éloignée, Mme Bessie Jane Banfill (1899-1975).

Cette dernière fut également une romancière à succès. Une autre personnalité marquante issue du territoire couvert par le journal Actualités-L’Étincelle se retrouve au nombre des bâtisseuses de ce circuit, alors que la Ville de Danville accueille le point d’étape de l’histoire de celle qui fut en 1958, la première femme à porter le titre de professionnelle de golf au Canada, Mme Clara Champagne Cleveland (1910-2002).

Il est intéressant de noter que, sur le site de l’ancienne résidence de madame Cleveland, située au 130, rue du Carmel, se dresse un grand fanion semblable à ceux utilisés sur les terrains de golf. On y trouve des informations sur les réalisations sportives et personnelles de cette figure emblématique du sport canadien.

Pour en connaître davantage sur le thématique chemin des Bâtisseuses et découvrir les autres points d’intérêts du parcours qui s’étendent de Waterloo à Dudswell en passant notamment par Sherbrooke et nos deux MRC, il est possible de consulter la page internet de l’organisme porteur à l’adresse : www.chemindescantons.qc.ca.