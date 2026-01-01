Richmond relance son Festival du cirque et son bureau touristique

Richmond – Grâce à une coalition de bénévoles et de partenaires, la Ville de Richmond est en mesure de relancer son Festival du cirque et les activités de son bureau d’accueil touristique.

« Nous avons réalisé que, sans une reprise en main collective, le Festival de cirque et le bureau touristique auraient simplement disparu cette année et donc probablement pour de bon. Ces deux activités contribuent concrètement à l’attractivité et au rayonnement du Pays de l’Ardoise. La mobilisation des partenaires a été remarquable, », de dire Sandra Picken Roberts, de Richmond histoire et coopération.

En fait, c’est la Corporation du Pays de l’ardoise qui était auparavant le maître d’œuvre du Festival du cirque et du bureau d’accueil touristique. L’organisme n’avait pas réussi à s’entendre avec la Ville sur le montant à accorder pour son offre de services. La Corporation voulait 90 000 $ alors que les autorités municipales offraient 30 000 $. La Corporation du Pays de l’ardoise avait alors décidé de mettre un terme aux activités du bureau touristique et à la tenue du Festival du cirque.

Constatant cette triste situation, l’organisme Richmond histoire et coopération a pris l’initiative de rencontrer la Ville de Richmond au printemps dernier pour proposer un plan de relance.

La Ville de Richmond a dans ce sens voté en faveur d’une subvention de 25 000 $. Ce projet, portant à la fois sur le Festival du cirque et sur le bureau touristique, a été présenté sous forme de plan d’affaires.

Comité ad hoc

Un comité ad hoc a été mis en place pour assurer la réalisation de ces deux projets. Il réunit à la même table la Ville de Richmond, Richmond histoire et coopération, le musée de l’Ardoise et l’organisme Le Vent dans les arts.

En réalité, le bureau d’accueil touristique a réouvert ses portes le 4 juillet dernier. Il offre de l’information touristique, une boutique d’artisans régionaux, la vente de cartes postales et est responsable du piano public de la rue Principale. Il est aussi le point d’ancrage du Festival du cirque.

Le bureau touristique de Richmond ne sera pas accrédité, ce qui aura comme conséquence une moins grande collaboration entre l’organisme et Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Québec.

Dans cette affaire, Richmond est actuellement le seul bailleur de fonds. « Nous espérons que Richmond, le principal investisseur, pourra arriver à avoir l’appui des autres municipalités du Pays de l’ardoise. Ainsi, le projet deviendrait plus pérenne », soutient Laurent Frey, coordonnateur du Festival de cirque et du bureau touristique.

Par ailleurs, la 5e édition du Festival du cirque se tiendra les 5 et 6 septembre, le week-end de la fête du Travail. Le Village du réemploi sera à nouveau au cœur du site, célébrant l’économie circulaire et réunissant les marchands de seconde main du Val-Saint-François.

« C’est vraiment une coalition de volontaires qui a pris conscience que la perte de ces deux éléments-là provoquerait un grand manque pour la rue Principale », termine M. Frey.