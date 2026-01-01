Le Val-Saint-François lance sa saison touristique 2026

Stoke — Avec enthousiasme, en présence de plusieurs intervenants, le Val-Saint-François a officiellement lancé sa saison touristique 2026.

Le lancement s’est déroulé jeudi dernier à la brasserie le Jasper de Stoke. Dans un premier temps, les personnes présentes ont pris part à une séance de formation. Puis, tour à tour, différents intervenants touristiques ont pris la parole pour présenter leur entreprise en mettant l’accent sur les nouveautés de la saison 2026.

« Vous êtes au cœur de la vie économique et culturelle de notre région. Votre passion et votre innovation sont remarquables, surtout dans un secteur qui doit s’adapter constamment à l’évolution des tendances touristiques pour attirer le plus de visiteurs dans notre belle région », a souligné Pierre Tétrault, maire de Valcourt et préfet de la MRC du Va-Saint-François.

Selon lui, le secteur touristique est un levier économique important dans le Val-Saint-François. « Ce lancement nous permet d’être de meilleurs ambassadeurs pour promouvoir notre territoire et son offre touristique auprès des visiteurs et aussi auprès de nos citoyens », de dire le préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Il rappelle que l’année 2025 a été une période de transition. « Certaines initiatives auront permis de mettre de l’avant le plan de développement stratégique en tourisme », a soutenu le maire de Valcourt, en mentionnant que la région désire investir dans le développement en agrotourisme et en tourisme durable.

D’ailleurs, la MRC du Val-Saint-François accueille cette année une nouvelle conseillère en développement touristique : Laurie Hamel.

« Une journée comme aujourd’hui, c’est l’occasion de se rassembler et de se mettre à jour avec la formation. C’est l’occasion de s’encourager mutuellement et de se donner un petit mot d’encouragement avec la saison touristique qui s’en vient », de dire Mme Hamel.

À court terme, la MRC verra à la redynamisation des médias sociaux tourisme, dans le but de faire rayonner la région. Elle planifie aussi la mise en place d’un kiosque d’accueil mobile pour aller à la rencontre des gens.

« Le milieu touristique dans le Val-Saint-François est très dynamique. Nous sommes comme un trésor caché des Cantons-de-l’Est. Les attraits sont là et ils sont dynamiques », termine la conseillère en développement touristique.