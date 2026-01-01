Lancement de la saison touristique 2026 dans les Sources

Wotton — Ils étaient près de 80 personnes réunies au Camping de la rivière Nicolet le lundi 11 mai dernier, dans le cadre du lancement officiel de la saison touristique 2026 dans la MRC des Sources.

Ce rendez-vous organisé par la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) en collaboration avec la MRC des Sources a su rassembler, sous le signe de la fierté régionale, les entreprises touristiques, les élus et partenaires du milieu.

L’objectif principal de cet événement était notamment « de mobiliser les entreprises touristiques, les municipalités et leurs équipes autour d’un même élan : offrir aux visiteurs une expérience mémorable dans la région. Les participants ont profité de bouchées préparées par Chez Guigui, d’échanges conviviaux et d’un jeu interactif conçu pour faire découvrir ou redécouvrir les attraits touristiques de la MRC des Sources. »

Quelques nouveautés de la saison furent mises en lumière lors de cette soirée, alors que la ville de Val-des-Sources annonça l’inauguration d’une toute nouvelle carte touristique et le déménagement prochain de son bureau d’accueil touristique à quelques pas du gigantesque ancien camion minier orange de 200 tonnes, situé sur le terrain adjacent à l’aréna Connie-Dion sur le boulevard Saint-Luc.

De plus, il fut souligné que des sorties en kayak guidées seront offertes sur l’eau de l’ancien puits minier lors des fins de semaine des mois de juillet et août prochains. Autre nouveauté alors qu’on a aussi souligné l’arrivée du restaurant Les Gens bons du Sud à Wotton, lequel proposera des soirées en formule 5 à 7 tous les jeudis.

« Cette rencontre annuelle est un moment précieux pour notre territoire. Elle nous rappelle la richesse et la diversité de notre offre touristique, et la force des gens qui la portent. C’est ensemble qu’on fait de chaque saison une réussite. », de mentionner Émilie Windsor, mairesse de Saint-Adrien et présidente de la commission culture, patrimoine, tourisme et loisirs à la MRC des Sources.

« La force de notre offre touristique, c’est sa richesse humaine et créative. On est choyés de pouvoir compter sur des gens passionnés, prêts à s’impliquer pour bonifier l’accueil et l’expérience des visiteurs. Ce soir, on sentait vraiment cet élan collectif. », ajouta pour sa part Rebecca Lemay Dostie, coordonnatrice de la CCES à sa sortie de l’événement.

Il s’agissait certes du coup d’envoi d’une saison qui s’annonce prometteuse pour la région des Sources, alors que tourisme, culture, terroir et nature seront au rendez-vous tout l’été dans la MRC.