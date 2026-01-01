L’amélioration de la surface du sentier de la Vallée enfin complétée

Val-Saint-François — Juste à temps pour l’ouverture du réseau cyclable le 15 mai, la dernière phase du projet d’amélioration de la surface de roulement du sentier de la Vallée a enfin été complétée ! Les travaux de recharge de poussière de pierre qui ont été faits ce printemps sur 4,7 km assureront un corridor cyclable élargi, maintenant plus confortable et sécuritaire pour l’ensemble des usagers.

Cette dernière phase des travaux a été réalisée grâce au soutien financier d’un peu plus de 20 000 $ du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de 17 750 $ du Fonds catalyseur du Sentier de Sentier transcanadien.

Rappelons que depuis 2023, certaines sections du sentier de la Vallée ont bénéficié d’un rechargement de poussière de pierre à la suite de la réalisation de travaux de drainage ou de stabilisation de talus.

Avec les travaux complétés ce printemps, la totalité des 11,5 km du sentier a donc été élargie et améliorée au bénéfice des résidents et des visiteurs. Le sentier de la Vallée, qui fait partie des 29 500 km du Sentier transcanadien et des 5 400 km de la Route verte, relie la ville de Richmond à la municipalité de Danville en passant par la municipalité de Cleveland.

Il est emprunté à la fois par les piétons et les cyclistes durant la saison estivale. Avec une largeur désormais uniforme de 3 m, le sentier favorise une cohabitation plus harmonieuse entre usagers, tandis que la nouvelle couche de poussière de pierre offre un meilleur confort et une plus grande stabilité aux cyclistes.

Le réseau cyclable de la Cantonnière de 57 km s’avère un attrait important à préserver au niveau local, mais aussi touristique. Les investissements des dernières années auront permis d’améliorer l’ensemble du sentier de la Vallée pour qu’il soit sécuritaire et confortable, offrant aux utilisateurs une expérience uniforme et positive.

Le réseau de la Cantonnière

Les trois sentiers du réseau cyclable sont : le sentier de la Rive (entre Sherbrooke et Richmond), le sentier de la Vallée (entre Richmond et Danville) et le sentier de l’Ardoise (entre Bonsecours et Racine). Le Val-Saint-François est aussi un territoire de choix pour les amateurs de vélo de gravelle, grâce à ses nombreux chemins de gravier, ses magnifiques plans d’eau et ses vallons. Pour planifier une sortie vélo, visitez la section Plein air et cyclisme sur le site : www.tourisme.val-saint-francois.com.

Le respect de quelques règles d’utilisation du réseau cyclable permet à chaque usager de profiter des pistes en toute sécurité, de préserver les infrastructures et de maintenir une cohabitation harmonieuse avec les riverains et les propriétaires des terrains traversés :

Les quads, les motos, les motocross, les mobylettes, les voitures et tous autres véhicules motorisés (à gaz ou électrique) sont interdits sur les pistes; les chevaux sont interdits sur les pistes; les chiens doivent absolument être tenus en laisse et leurs besoins doivent être ramassés par leur maître; les vélos à assistance électrique sont permis sur tout le réseau cyclable, mais, par mesure de sécurité, il est demandé de ne pas rouler à plus de 25 km/h.