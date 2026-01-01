Le prochain séjour exploratoire de Place aux jeunes des Sources se tiendra le vendredi 6 mars

MRC des Sources — L’organisme communautaire Place aux jeunes des Sources, chapeauté par le CJE Destination Carrefour, tiendra un séjour exploratoire le vendredi 6 mars, toujours en collaboration avec la MRC des Sources.

Rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de Place aux Jeunes en Région, de Desjardins, de la SADC des Sources, de la MRC des Sources et des municipalités participantes, ainsi que des députés André Bachand et Éric Lefebvre, cette initiative permet de faire rayonner l’ensemble des richesses humaine, culturelle et économique de la région des Sources.

Destiné aux personnes souhaitant s’installer dans la région des Sources ou établies depuis moins d’un an, « ce séjour vise à leur permettre de mieux comprendre la région, de s’y sentir accueillies et de développer un réseau de contacts essentiel à leur intégration. Grâce à une série d’activités de découverte et de réseautage, les participants pourront constater ce que la région a à leur offrir, autant sur le plan humain, professionnel que personnel. Le séjour a été conçu pour répondre à un besoin bien réel : créer un lien entre les nouveaux arrivants, les acteurs socioéconomiques et le milieu local, afin de favoriser un enracinement durable. En rencontrant des élus, des partenaires du territoire et d’autres personnes vivant une démarche similaire, les participants pourront échanger, poser leurs questions et se projeter plus facilement dans leur nouvelle réalité. »

C’est donc au travers d’une série d’activités répartie sur le territoire de la MRC des sources que cette journée prendra son envol. Accueil et réseautage, rallye découvertes, diner au Resto-Pub le Moulin 7 de Val-des-Sources, après-midi de marche au pied du mont-Ham, souper au Resto-Bar Capi10, ainsi qu’une soirée d’aventure au populaire Extraction jeux d’évasion viendront clore une journée immersive du milieu pour le moins très bien remplie.

Rappelons également que le nombre de places pour participer à l’événement est malheureusement limité.

Autrement dit, pour ceux et celles qui désirent s’inscrire ou en apprendre davantage sur cette journée thématique particulière, il est possible de communiquer dès maintenant en contactant l’équipe de Place aux jeunes des Sources au 819 879-7667.