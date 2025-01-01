Entre rencontres et découvertes culturelles : un séjour qui laisse sa trace

Val-des-Sources — Trois jours bien remplis, des visages rayonnants et plusieurs coups de cœur : le séjour exploratoire de Place aux jeunes des Sources a une fois de plus permis à des participants de découvrir tout le potentiel de la Région des Sources.

Organisé par Place aux jeunes des Sources, un projet du CJE Destination Carrefour, en collaboration avec la MRC des Sources, le séjour s’est déroulé du 6 au 8 novembre dernier. L’objectif : faire connaître le territoire à des personnes souhaitant s’y établir ou récemment installées, tout en leur offrant des occasions uniques de rencontrer des acteurs du milieu, de tisser des liens et de vivre la culture locale.

Hébergé à La Grande Dame de Ham-Sud, le groupe a été accueilli dès le jeudi soir dans une atmosphère chaleureuse. Le lendemain, la journée a mis en valeur toute l’énergie et la créativité qui animent la région : une activité de réseautage à l’Hôpital, au CLSC et au Centre d’hébergement des Sources, suivie d’un dîner en compagnie du député provincial de Richmond, André Bachand. L’après-midi s’est poursuivie avec un rallye culturel à travers la région, ponctué d’une rencontre inspirante avec Pilou au BEAM et d’une visite guidée du P’tit Bonheur de Saint-Camille. En soirée, le groupe s’est réuni à l’Espace culturel de Val-des-Sources pour assister au spectacle de Fred Dionne, dans une ambiance à la fois conviviale et rassembleuse.

Le samedi, direction Danville pour participer au Festival des oiseaux migrateurs, un moment tout en beauté qui a bouclé le séjour autour d’un dîner au Petit Plat de Fanny.

« C’est très impressionnant de voir l’importance de la culture auprès des gens de la région. Plusieurs sont revenus pour faire vivre leurs projets et, depuis, la culture vit au sein de la communauté et vous tient unis », a confié un participant touché par l’esprit rassembleur du territoire.

« Grâce à votre accompagnement, vos précieux conseils et l’énergie positive que vous avez partagée, j’ai pu découvrir la région sous un angle à la fois authentique et inspirant. Cette expérience m’a permis de mieux envisager les possibilités d’y bâtir un projet de vie », a ajouté un autre participant.

Entre découvertes culturelles, échanges passionnants et rencontres inspirantes, ce séjour a permis à plusieurs de tomber sous le charme de la région et d’y entrevoir de véritables possibilités de vie.

L’activité a été rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de Place aux jeunes en région, de la Caisse Desjardins des Sources, de la SADC des Sources et des municipalités participantes, ainsi qu’à la collaboration des députés Éric Lefebvre et André Bachand