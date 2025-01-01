Le Camping de la Rivière Nicolet honoré au gala des Prix de l’excellence de Camping Québec

Wotton - « Le Camping de la Rivière Nicolet brille par son engagement » : telle était la mention qui faisait office de titre dans le document provenant de Camping Québec annonçant l’obtention de la 3e place au prix Développement durable Raymond Chabot Grant Thornton 2025 par les administrateurs wottonais.

Ainsi, le camping de la rivière Nicolet s’est vu décerner ce prix lors du 28e Gala des Prix de l’Excellence, qui s’est tenu le 25 octobre dernier à l’hôtel Delta de Trois-Rivières, en raison de son implication et ses actions concrètes en matière de développement durable.

« Depuis 2022, le Camping de la Rivière Nicolet a réalisé des investissements importants et déployé un plan d’action en développement durable dont les résultats sont déjà tangibles. Le camping a introduit le compostage et distribue gratuitement des sacs et bacs à compost à tous ses clients. Afin de sensibiliser à l’importance du tri des matières résiduelles, il a installé de grands panneaux illustrant le temps de décomposition des déchets. Le bâtiment d’accueil accueille aussi un mini-marché qui met en valeur les produits artisanaux, les créations autochtones et les savonneries locales. Grâce à ses nombreuses initiatives, le camping a réduit ses déchets de 35 % entre 2022 et 2024, et vise une réduction de 50 % d’ici la fin de 2025. Le Camping de la Rivière Nicolet se distingue également par son jeu grandeur nature sur le développement durable, offert gratuitement aux campeurs, aux groupes scolaires et à diverses organisations. Ce volet éducatif, combiné aux résultats concrets obtenus en matière de gestion des matières résiduelles, confirme l’engagement du camping à bâtir un avenir plus durable et à inspirer sa communauté. », de relater l’Association dans la note de presse.

Le camping de la Rivière Nicolet, situé au 32, rang 16 Est à Wotton, a réussi l’an dernier à réduire la quantité de déchets produits grâce à des initiatives de récupération et de compostage menées en collaboration avec les campeurs.

En effet, l’équivalent d’un conteneur complet de déchets a été éliminé. Pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives, il est possible de visiter le : www.campingrivierenicolet.com/developpement-durable.