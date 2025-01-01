X
Rechercher
Publicité

La 21e édition de la Fête des oiseaux migrateurs à Danville

durée 5 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — Le site de l’étang Burbank de Danville sera de nouveau le théâtre de la populaire fête automnale entourant la période migratoire.

C’est ainsi que la Corporation de développement de l’étang Burbank, en collaboration avec la ville de Danville et de nombreux partenaires, invite les gens de partout en province à venir découvrir et célébrer en famille l’univers particulier des oiseaux migrateurs.

L’événement, qui se déroulera au 150 de la rue Water les 8 et 9 novembre prochains, comprendra une programmation diversifiée, éducative, artistique et festive.

Élaborée pour profiter pleinement de la période d’ensoleillement journalière, ladite programmation saura assurément pallier en partie à la fraicheur saisonnière et assurément du même coup au confort des visiteurs qui sillonneront le pourtour de l’étang.

Le tout débutera donc le samedi matin à 8 h avec une visite guidée pour adulte d’une durée approximative de deux heures de la Société de Loisir ornithologique de l’Estrie inc. (SLOE). Suivra une seconde visite guidée du même genre à 10 h, mais cette fois s’adressant à toute la famille.

À noter que ces deux visites guidées comportent un nombre très limité de participants possibles et qu’il est donc nécessaire de procéder à une réservation préalable en s’inscrivant par courriel à l’adresse [email protected], en cas d’aléas météo l’activité sera reportée au lendemain. Les kiosques de nourriture et de rafraichissements seront accessibles de 10 h à 16 h chaque jour et viendront compléter les activités proposées, comme les conférences, les jeux gonflables et le maquillage pour enfants, le chapiteau chauffé, le foyer extérieur, les expositions d’artisans, les contes pour tous, et le spectacle musical de fin d’après-midi.

Mentionnons par ailleurs que la démonstration d’oiseaux de proie, qui attire généralement bon nombre de spectateurs, sera de retour cette année avec une prestation unique le dimanche à 13 h.

« Que vous soyez, ornithologues avertis, amants de la Nature, photographes professionnels ou amateurs ou encore simples randonneurs, l’Étang Burbank saura combler vos attentes. Durant cette longue fin de semaine, des exposants sauront vous charmer avec leurs produits, des spécialistes répondront à vos questions et la Nature vous dévoilera l’un de ses plus beaux spectacles. L’entrée au site et toutes les activités sont gratuites, ce qui en fait une sortie familiale de premier plan, de plus c’est l’occasion idéale d’initier les enfants à l’importance de l’environnement dans notre vie. Ce premier contact avec les bernaches, les oies des neiges ou les canards de toutes sortes laissera à vos enfants ainsi qu’à vous-même un souvenir inoubliable. Sans oublier ses écureuils, ses libellules, ses tortues et les petits chevreuils, tout sera là pour vous éblouir. », souligna le comité organisateur de l’événement.

Pour plus de détails sur la programmation entourant la 21e édition de la Fête des oiseaux migrateurs, il est possible de consulter le site internet de la Corporation www.etangburbank.com ou encore la page Facebook de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une balade historico-touristique à Richmond

16 septembre 2025 | 4h00

Une balade historico-touristique à Richmond

Richmond — Une trentaine de personnes provenant de Sherbrooke, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Ulverton et Richmond ont profité de la journée ensoleillée de la fête du Travail pour participer à la balade historico-touristique qui s’est déroulée à Richmond.  Cette initiative de Tourisme Cantons-de-l’Est, réalisée en ...

LIRE LA SUITE
Balade touristique à Richmond

30 août 2025 | 4h00

Balade touristique à Richmond

Richmond — La région de Richmond se distingue par son riche patrimoine lié, entre autres, à l’exploitation de l’ardoise à Kingsbury et à la construction de la voie ferrée sur laquelle est passé le premier train reliant Montréal-Richmond-Portland, le 18 juillet 1853. Richmond est devenu par la suite un des plus importants centres ferroviaires au ...

LIRE LA SUITE
Tourisme durable : le camping Melbourne maintenant reconnu

16 août 2025 | 4h00

Tourisme durable : le camping Melbourne maintenant reconnu

Melbourne — En matière de tourisme durable, le camping Melbourne a obtenu une importante reconnaissance. L’entreprise vient en fait d’atteindre le niveau quatre (sur cinq) dans le cadre du programme Parcours de tourisme durable de GreenStep. Après le Camping Aventure Mégantic, il devient ainsi le deuxième camping au Canada à recevoir cette ...

LIRE LA SUITE