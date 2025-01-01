La 21e édition de la Fête des oiseaux migrateurs à Danville

Danville — Le site de l’étang Burbank de Danville sera de nouveau le théâtre de la populaire fête automnale entourant la période migratoire.

C’est ainsi que la Corporation de développement de l’étang Burbank, en collaboration avec la ville de Danville et de nombreux partenaires, invite les gens de partout en province à venir découvrir et célébrer en famille l’univers particulier des oiseaux migrateurs.

L’événement, qui se déroulera au 150 de la rue Water les 8 et 9 novembre prochains, comprendra une programmation diversifiée, éducative, artistique et festive.

Élaborée pour profiter pleinement de la période d’ensoleillement journalière, ladite programmation saura assurément pallier en partie à la fraicheur saisonnière et assurément du même coup au confort des visiteurs qui sillonneront le pourtour de l’étang.

Le tout débutera donc le samedi matin à 8 h avec une visite guidée pour adulte d’une durée approximative de deux heures de la Société de Loisir ornithologique de l’Estrie inc. (SLOE). Suivra une seconde visite guidée du même genre à 10 h, mais cette fois s’adressant à toute la famille.

À noter que ces deux visites guidées comportent un nombre très limité de participants possibles et qu’il est donc nécessaire de procéder à une réservation préalable en s’inscrivant par courriel à l’adresse [email protected], en cas d’aléas météo l’activité sera reportée au lendemain. Les kiosques de nourriture et de rafraichissements seront accessibles de 10 h à 16 h chaque jour et viendront compléter les activités proposées, comme les conférences, les jeux gonflables et le maquillage pour enfants, le chapiteau chauffé, le foyer extérieur, les expositions d’artisans, les contes pour tous, et le spectacle musical de fin d’après-midi.

Mentionnons par ailleurs que la démonstration d’oiseaux de proie, qui attire généralement bon nombre de spectateurs, sera de retour cette année avec une prestation unique le dimanche à 13 h.

« Que vous soyez, ornithologues avertis, amants de la Nature, photographes professionnels ou amateurs ou encore simples randonneurs, l’Étang Burbank saura combler vos attentes. Durant cette longue fin de semaine, des exposants sauront vous charmer avec leurs produits, des spécialistes répondront à vos questions et la Nature vous dévoilera l’un de ses plus beaux spectacles. L’entrée au site et toutes les activités sont gratuites, ce qui en fait une sortie familiale de premier plan, de plus c’est l’occasion idéale d’initier les enfants à l’importance de l’environnement dans notre vie. Ce premier contact avec les bernaches, les oies des neiges ou les canards de toutes sortes laissera à vos enfants ainsi qu’à vous-même un souvenir inoubliable. Sans oublier ses écureuils, ses libellules, ses tortues et les petits chevreuils, tout sera là pour vous éblouir. », souligna le comité organisateur de l’événement.

Pour plus de détails sur la programmation entourant la 21e édition de la Fête des oiseaux migrateurs, il est possible de consulter le site internet de la Corporation www.etangburbank.com ou encore la page Facebook de l’organisme.