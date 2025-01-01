X
Rechercher
Publicité

Une balade historico-touristique à Richmond

durée 16 septembre 2025 | 04h00

Richmond — Une trentaine de personnes provenant de Sherbrooke, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Ulverton et Richmond ont profité de la journée ensoleillée de la fête du Travail pour participer à la balade historico-touristique qui s’est déroulée à Richmond. 

Cette initiative de Tourisme Cantons-de-l’Est, réalisée en collaboration avec le Bureau d’accueil touristique du Pays de l’ardoise, en était à sa première édition. 

À cette occasion, les musées de la Société historique du comté de Richmond (le musée de la Société historique du comté de Richmond), de la Galerie Perkins, qui est installée dans l’église des Deux Piastres, ainsi que du Musée de l’Ardoise ont généreusement ouvert leurs portes. Cela a permis aux visiteurs d’en apprendre davantage sur leur histoire et leur richesse culturelle. 

Malgré un soleil insistant, certains ont parcouru à pied la moitié du trajet, partant du bureau touristique pour se rendre jusqu’au cimetière Sainte-Anne, situé sur le Chemin de la rivière. 

Ces touristes ont eu l’opportunité de connaître la place importante des Celtes dans la colonisation et le développement du Pays de l’ardoise comprenant les municipalités du Canton Melbourne, de Cleveland, de Kingsbury, Richmond et Ulverton. 

Ils sauront également reconnaître l’apport important d’un Patrick Quinn et d’un Joseph Bédard dans le développement de la municipalité et sauront identifier l’emblème floral de l’Irlande, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’île du Man d’où provenait un nombre important de mineurs celtes qui ont exploité les mines d’ardoise de la région et qui y ont laissé un patrimoine architectural et culturel prédominant.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Balade touristique à Richmond

30 août 2025 | 4h00

Balade touristique à Richmond

Richmond — La région de Richmond se distingue par son riche patrimoine lié, entre autres, à l’exploitation de l’ardoise à Kingsbury et à la construction de la voie ferrée sur laquelle est passé le premier train reliant Montréal-Richmond-Portland, le 18 juillet 1853. Richmond est devenu par la suite un des plus importants centres ferroviaires au ...

LIRE LA SUITE
Tourisme durable : le camping Melbourne maintenant reconnu

16 août 2025 | 4h00

Tourisme durable : le camping Melbourne maintenant reconnu

Melbourne — En matière de tourisme durable, le camping Melbourne a obtenu une importante reconnaissance. L’entreprise vient en fait d’atteindre le niveau quatre (sur cinq) dans le cadre du programme Parcours de tourisme durable de GreenStep. Après le Camping Aventure Mégantic, il devient ainsi le deuxième camping au Canada à recevoir cette ...

LIRE LA SUITE
Ouverture du nouveau centre d’accueil touristique à Saint-Georges-de-Windsor

5 juillet 2025 | 4h00

Ouverture du nouveau centre d’accueil touristique à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — Le mercredi 25 juin dernier avait lieu l’ouverture officielle du tout nouveau lieu d’Accueil et de renseignement touristique sur le territoire de la MRC des Sources. Située dans la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, soit plus précisément à la Halte des Horizons, où est également érigé l’original petit observatoire ...

LIRE LA SUITE