Une balade historico-touristique à Richmond

Richmond — Une trentaine de personnes provenant de Sherbrooke, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Ulverton et Richmond ont profité de la journée ensoleillée de la fête du Travail pour participer à la balade historico-touristique qui s’est déroulée à Richmond.

Cette initiative de Tourisme Cantons-de-l’Est, réalisée en collaboration avec le Bureau d’accueil touristique du Pays de l’ardoise, en était à sa première édition.

À cette occasion, les musées de la Société historique du comté de Richmond (le musée de la Société historique du comté de Richmond), de la Galerie Perkins, qui est installée dans l’église des Deux Piastres, ainsi que du Musée de l’Ardoise ont généreusement ouvert leurs portes. Cela a permis aux visiteurs d’en apprendre davantage sur leur histoire et leur richesse culturelle.

Malgré un soleil insistant, certains ont parcouru à pied la moitié du trajet, partant du bureau touristique pour se rendre jusqu’au cimetière Sainte-Anne, situé sur le Chemin de la rivière.

Ces touristes ont eu l’opportunité de connaître la place importante des Celtes dans la colonisation et le développement du Pays de l’ardoise comprenant les municipalités du Canton Melbourne, de Cleveland, de Kingsbury, Richmond et Ulverton.

Ils sauront également reconnaître l’apport important d’un Patrick Quinn et d’un Joseph Bédard dans le développement de la municipalité et sauront identifier l’emblème floral de l’Irlande, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’île du Man d’où provenait un nombre important de mineurs celtes qui ont exploité les mines d’ardoise de la région et qui y ont laissé un patrimoine architectural et culturel prédominant.