Balade touristique à Richmond

Richmond — La région de Richmond se distingue par son riche patrimoine lié, entre autres, à l’exploitation de l’ardoise à Kingsbury et à la construction de la voie ferrée sur laquelle est passé le premier train reliant Montréal-Richmond-Portland, le 18 juillet 1853. Richmond est devenu par la suite un des plus importants centres ferroviaires au Canada. Et c’est dans cette municipalité qu’on retrouve également l’unique musée de l’Ardoise en Amérique.

C’est la raison pour laquelle Tourisme Canton de l’Est a proposé à la Corporation du Pays de l’ardoise et à son bureau d’accueil touristique de Richmond un projet expérimental baptisé Richmond vu par ses citoyens, dont l’objectif principal vise la participation des citoyens à la promotion des attraits touristiques de leur propre municipalité.

Un groupe de citoyens bénévoles, Denis Marchand, Guy Marchand et Lin Sweeney a donc proposé l’organisation d’une balade tout autant touristique qu’historique dans le but de faire apprécier l’origine celtique de la population du Pays de l’ardoise ainsi que l’héritage anglo-saxon visible dans divers éléments du paysage de Richmond-Melbourne.

« Tout le long du parcours d’environ deux heures, les participants auront l’occasion d’observer le passage décelable du passé via les musées et galeries, les églises de confessions différentes et leurs cimetières ombragés, les parcs commémoratifs, les rives de la Saint-François, les maisons de briques recouvertes d’un toit d’ardoises, tout comme celles couvertes de lattes de bois et leur architecture particulière, éléments hérités de nos ancêtres… celtes ! de souligner Lin Sweeney, l’un des organisateurs de cette activité.

La population de l’Estrie ainsi que les citoyens de Richmond et des environs est invitée à s’inscrire directement au Bureau d’accès touristique, lundi le 1er septembre, à 13 heures, au 160, Principal Nord à Richmond. L’itinéraire prévoit un court trajet à pied et un autre en auto. En cas de forte pluie, une projection de diapositives mettra en évidence tous ces attraits touristiques.