Tourisme durable : le camping Melbourne maintenant reconnu

Melbourne — En matière de tourisme durable, le camping Melbourne a obtenu une importante reconnaissance. L’entreprise vient en fait d’atteindre le niveau quatre (sur cinq) dans le cadre du programme Parcours de tourisme durable de GreenStep.

Après le Camping Aventure Mégantic, il devient ainsi le deuxième camping au Canada à recevoir cette reconnaissance.

« C’est une grande satisfaction. Ça fait longtemps que nous travaillons sur le développement durable. Ce n’est pas un aboutissement, mais c’est une nouvelle marche montée » de commenter Marc Pasquiou, copropriétaire du camping Melbourne Estrie.

GreenStep Solutions accompagne les entreprises touristiques dans l’amélioration de leur performance en matière de durabilité à travers des évaluations, des certifications et des plans d’action personnalisés. Le programme Parcours de tourisme durable de GreenStep propose une approche crédible, accessible et progressive vers la durabilité, validée par des évaluateurs qualifiés et alignée avec les meilleures pratiques mondiales.

« Notre industrie existe grâce à la nature et on se doit de la préserver. « Obtenir la certification GreenStep au niveau quatre est une grande fierté pour nous et montre l’engagement de notre équipe envers le développement durable », ajoute le copropriétaire.

Le Camping Melbourne Estrie a ainsi été évalué par un expert en durabilité de GreenStep, qui a analysé les opérations du site en fonction de la Norme de tourisme durable de GreenStep, une norme reconnue par le Conseil mondial du tourisme durable) et alignée vers les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce processus évalue les pratiques de l’entreprise selon des critères environnementaux, sociaux, culturels et économiques.

De façon concrète, le Camping Melbourne Estrie s’est consacré à la gestion des énergies. Le soutien à l’économie locale, avec plus de 80 % des achats effectués auprès de fournisseurs de proximité, selon une politique d’approvisionnement responsable documentée, est au cœur de l’obtention de ce niveau. L’organisation de certaines activités est au nombre des raisons pour lesquelles le camping a obtenu une aussi bonne note de classement.

Saison actuelle

Depuis la Saint-Jean, la saison de camping 2025 va bon train.

« Ça se passe bien, nous avons une saison qui a commencé doucement avec la pluie. Nous avons le même chiffre d’affaires que l’année dernière. Depuis la Saint-Jean, la météo s’est mise de notre côté. Nous venons de sortir des deux semaines de vacances de la construction et nous avons obtenu de bons résultats », termine M. Pasquiou.