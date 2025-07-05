Ouverture du nouveau centre d’accueil touristique à Saint-Georges-de-Windsor
Saint-Georges-de-Windsor — Le mercredi 25 juin dernier avait lieu l’ouverture officielle du tout nouveau lieu d’Accueil et de renseignement touristique sur le territoire de la MRC des Sources. Située dans la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, soit plus précisément à la Halte des Horizons, où est également érigé l’original petit observatoire au dos de la structure en forme de vache laitière.
Ouvert au public tous les jours de la période estivale de 11 h 30 à 19 h 30, ce bureau dorénavant reconnu par le ministère du Tourisme et Tourisme Cantons-de-l’Est […] Ce site permettra aux milliers de touristes de découvrir les attraits, activités et événements des Cantons-de-l’Est. Cette initiative représente une belle opportunité de visibilité pour la région ainsi que pour les entreprises touristiques avoisinantes. », mentionne Mme Julie-Pier Bissonnette, agente de développement municipal.
« L’accréditation de notre site par le ministère du Tourisme et par Tourisme Cantons-de-l’Est permettra à Saint-Georges-de-Windsor de figurer parmi les quelque 20 bureaux touristiques de l’Estrie. Étant le seul de la Région des Sources, il était essentiel pour nous de contribuer au rayonnement de notre secteur des Cantons. Grâce à un soutien financier national et régional, ce sont non pas un, mais deux agents d’accueil touristique qui recevront les visiteurs et recueilleront des données statistiques essentielles pour l’évolution du tourisme municipal et régional », a-t-elle notamment ajouté.
Situé au 1380 de la route 249, le bureau d’Accueil et de renseignement touristique de Saint-Georges-de-Windsor offrira une aire de pique-nique, un espace de jeux pour enfants, une boutique souvenir, un mini-dépanneur 100 % québécois et bien entendu un accès au mythique observatoire de l’endroit.
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