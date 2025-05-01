L’optimisme règne chez les intervenants touristiques

Valcourt — L’optimisme régnait lors du lancement de la saison touristique estivale 2025 dans le Val-Saint-François. Réunis au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt, les intervenants touristiques entrevoient d’un bon œil les prochains mois, surtout que certains Québécois décideront sans doute de ne pas se rendre aux États-Unis pour les vacances d’été.

« Avec ce qui se passe avec nos voisins américains, je crois qu’il y aura des retombées en matière de tourisme. Les attraits de la région sont prêts à recevoir tous ces visiteurs », lance Geneviève Fournaise, conseillère en développement touristique à la MRC du Val-Saint-François.

Tour à tour, les responsables des attraits du Val-Saint-François ont présenté leur entreprise en mettant l’accent sur les nouveautés de l’année.

Les dirigeants de la MRC ont profité de la rencontre pour lancer la distribution d’autocollants électrostatiques pour vitres sur lequel est imprimé un code QR transportant l’utilisateur vers une liste d’activités à faire dans le Val-Saint-François. Les commerces pourront ainsi l’apposer dans leur porte d’entrée.

« Je tiens à saluer les représentants des attraits touristiques. Vous êtes des piliers de notre vitalité économique et culturelle. Votre passion, votre résilience et votre capacité à innover sont admirables, surtout dans un contexte où le tourisme a connu tant de remous ces dernières années », souligne Pierre Tétreault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Selon lui, le partenariat est essentiel dans le milieu touristique. « Il faut se le redire : nous sommes tous des ambassadeurs. Et pour rayonner, il faut travailler ensemble, en synergie. Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’appui de Tourisme Cantons-de-l’Est, qui nous aide à promouvoir notre région sur des marchés qu’il nous serait autrement difficile d’atteindre », a ajouté le préfet de la MRC.

En début d’après-midi, les personnes présentes au lancement de la saison touristique ont pu assister à une conférence portant sur l’intelligence artificielle.

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