Les séjours exploratoires demeurent une formule gagnante dans les Sources

Val-des-Sources — Le plus récent séjour exploratoire dans la MRC des Sources aura une fois de plus connu un beau succès de participation. L’événement, chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs et organisé par le programme Place aux jeunes des Sources, en collaboration avec la MRC des Sources, se déroulait du 20 au 22 février dernier.

Ayant déjà fait ses preuves plus d’une fois au cours des dernières années, la formule de ces rencontres d’accueil et de découverte de la région aura de nouveau su ravir les nouveaux et futurs résidents, autant que les acteurs du milieu qui se sont joints à l’aventure.

Ainsi […] « Les participants ont commencé leur séjour par un café-rencontre sous forme de “speed dating”, leur permettant d’échanger avec les élus et les intervenants locaux et de tisser des liens précieux. Ensuite, ils ont eu l’occasion de savourer des fromages de chèvre lors d’une visite à la ferme et fromagerie La Maison Grise à Wotton. Plus tard, ils ont exploré les sentiers au bas du Mont-Ham, allumé un feu extérieur et grillé des guimauves, profitant ainsi d’un moment convivial en pleine nature. En soirée, une immersion captivante avec la Société d’histoire d’Asbestos a conquis plusieurs participants. L’équipe avait préparé un tour de l’histoire, offrant ainsi une plongée fascinante dans le passé de la région, un véritable coup de cœur pour plusieurs. », confirme Mme Mélissa Pilon, coordonnatrice aux communications au Carrefour jeunesse-emploi, par le biais de ce communiqué.

Parmi l’ensemble des activités proposées lors de ces quelques jours de découvertes, certaines se sont révélées inspirantes et des plus marquantes. C’est notamment le cas pour le café-rencontre. « J’ai bien aimé l’activité “speed dating”, je pense que la formule est parfaite. » Soulignait pour sa part le directeur général de la ville de Val-des-Sources, M. Georges-André Gagné.

Rappelons que ces séjours exploratoires, rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de Place aux Jeunes en Région, de la Caisse Desjardins des Sources, de la SADC des Sources, ainsi que des municipalités participantes, permettent à ceux qui souhaitent s’établir dans les Sources de découvrir la région par l’entremise d’une programmation riche en rencontres, visites et échange. Les participants repartent ainsi avec une meilleure connaissance du milieu, ainsi que de précieux contacts pour un futur ancrage dans la région.