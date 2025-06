Tourisme Cantons-de-l’Est lance une offensive publicitaire pour séduire les Américains

Sherbrooke — Alors que la saison estivale 2025 s’amorce dans un contexte géopolitique complexe, Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE) déploie une campagne publicitaire ciblée afin de rassurer et d’attirer les visiteurs en provenance du Nord-Est des États-Unis. Objectif : rappeler à ces fidèles voisins qu’ils sont toujours les bienvenus dans la région cet été.

Entre janvier et avril 2025, les entrées à la frontière entre le Québec et les États-Unis ont connu un ralentissement marqué par rapport à la même période en 2024, avec une baisse moyenne de -20,2 % du côté québécois et de -4,3 % chez les visiteurs en provenance des États-Unis.

Voisine immédiate du Vermont, du New Hampshire, du Maine et de l’État de New York, la région accueille chaque année une clientèle américaine fidèle. Représentant près de 6 % de l’achalandage annuel et générant environ 73 millions de dollars en dépenses touristiques, cette clientèle joue un rôle essentiel dans la vitalité économique de l’industrie touristique des Cantons.

Les Cantons-de-l’Est sont depuis longtemps une destination de choix pour les vacanciers américains, qui apprécient son accessibilité, ses paysages et son atmosphère chaleureuse. Toutefois, depuis le début de l’année 2025, on observe un changement dans les habitudes de voyage, dans un contexte sociopolitique en mutation.

Certaines tensions politiques récentes entre le Canada et les États-Unis, ainsi que des inquiétudes relatives à la langue ou à l’accueil, ont suscité de l’hésitation chez plusieurs voyageurs américains.

Tourisme Cantons-de-l’Est souhaite contrer cette perception en mettant de l’avant ses valeurs d’hospitalité, de proximité et d’authenticité, en cohérence avec sa signature : « Proche de vous. Loin de l’ordinaire. »

« Il était essentiel pour nous de réaffirmer aux Américains qu’ils sont attendus et que nous les accueillons avec plaisir. » Le sentiment d’accueil est un facteur déterminant dans la décision de voyage », raconte Isabelle Charlebois, directrice générale de TCE.

Tourisme Cantons-de-l’Est lance une offensive marketing d’envergure sur le marché du Nord-Est des États-Unis, avec un investissement additionnel de 150 000 $.

La campagne prend son envol avec une vidéo publicitaire de 30 secondes, réalisée par l’agence La Bande et diffusée dès aujourd’hui en Nouvelle-Angleterre et dans l’État de New York. Portée par un ton à la fois chaleureux et humoristique, la vidéo met en scène un visiteur américain en séjour dans les Cantons-de-l’Est.

Le message, simple et fort, rappelle que les Américains peuvent être servis en anglais, mais surtout, qu’ils sont accueillis à bras ouverts. La campagne sera diffusée sur la télévision connectée et YouTube. Une tactique sera également utilisée sur Facebook. Elle mettra en valeur plusieurs expériences emblématiques de la région.