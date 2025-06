Les savoir-faire d’antan grâce aux ateliers Fil & tradition

Ulverton — Le Moulin à laine d’Ulverton lance une nouvelle série d’ateliers : Fil & tradition. Cette initiative vise à remettre à l’honneur les savoir-faire artisanaux liés au textile, tout en créant un espace de transmission, de création et de lien social.

Le tout premier atelier, une initiation au crochet animée par l’artiste textile Marine, a eu lieu la semaine dernière et a connu un franc succès en affichant complet.

Dans l’ambiance du Moulin, les participantes ont pu découvrir les bases de cette technique, réapprendre la lenteur et le geste juste, et échanger autour d’un savoir parfois transmis de génération en génération.

Un carrefour vivant entre patrimoine et création

Selon la direction du Moulin, les ateliers Fil & tradition s’inscrivent pleinement dans la mission du Moulin, qui, depuis plus de 40 ans, conjugue préservation du patrimoine industriel et valorisation des métiers d’art.

Cette série vient ainsi renforcer la vocation du site comme espace muséal vivant, où le passé inspire les gestes de demain. Tricot, tissage, feutrage, broderie et plus encore seront à l’honneur dans une programmation diversifiée et inclusive, pensée pour tous les âges et tous les niveaux.

Au-delà de la pratique textile, ces rencontres sont conçues comme des moments d’échange intergénérationnels, où le geste manuel devient un prétexte à la parole, à l’écoute, à la solidarité et à la découverte de soi et des autres.

En s’adressant à la fois aux néophytes curieux et aux passionnés aguerris, Fil & tradition viennent aussi enrichir l’offre touristique et culturelle de la région des Cantons-de-l’Est.

Elle s’intègre aux nombreux projets portés par le Moulin, dont l’écomusée vivant de la laine, le projet éducatif La Fabrique du Petit Bas, l’expérience immersive Avant de perdre le fil en réalité augmentée, et la participation au Festival des thés des Cantons-de-l’Est.

Nous invitons les associations culturelles, les artisans, les acteurs du tourisme et les amateurs de patrimoine vivant à relayer cette initiative, à venir y participer et à faire rayonner ces pratiques précieuses, porteuses de sens et d’identité.

Une série d’ateliers à ne pas manquer

La série Fil & Tradition se poursuit au cours des prochaines semaines. Tous les détails de la programmation ainsi que le lien pour réserver sont disponibles en ligne. Le nombre de places est limité.