Le Moulin à laine d’Ulverton présent aux Assises du tourisme 2025

Ulverton — Le Moulin à laine d’Ulverton a participé dernièrement aux Assises du tourisme 2025, organisées à Québec par le ministère du Tourisme du Québec. Cette journée, placée sous le signe de la croissance durable, de l’innovation et de la concertation, a été l’occasion pour l’institution muséale et patrimoniale de porter la voix des territoires ruraux, du savoir-faire textile traditionnel et de la mémoire vivante.

Parmi les moments marquants, les personnes présentes ont pris part au dévoilement de la Stratégie de croissance durable du tourisme par la ministre Caroline Proulx, ainsi qu’à des panels sur le tourisme régénératif, l’innovation et l’entrepreneuriat collectif.

« Ces échanges confirment que notre engagement à combiner histoire, développement durable et numérique, comme en témoignent les projets Avant de perdre le fil et La Fabrique du Petit Bas, correspond parfaitement aux nouvelles orientations du tourisme québécois », de déclarer Julie-Ann Logan, directrice générale du Moulin.

« Notre présence visait à tisser de nouveaux partenariats, partager nos bonnes pratiques et renforcer notre rôle de pôle régional d’interprétation du patrimoine textile. Nous avons également profité des rencontres avec Tourisme Cantons-de-l’Est, le MT Lab, et Tourisme Autochtone Québec pour faire rayonner notre démarche inclusive et éducative », mentionne-t-on au Moulin.

« Sur place, nous avons eu l’opportunité de renforcer des liens avec deux de nos partenaires phares : Économusée, avec qui nous poursuivons notre réflexion sur la transmission des métiers traditionnels et l’élargissement de notre rayonnement, et Ohrizon, qui accompagne nos projets numériques novateurs, comme Avant de perdre le fil et La Fabrique du Petit Bas. Ces échanges prometteurs ouvrent la voie à de nouvelles collaborations concrètes pour 2025-2026. »