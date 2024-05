Une participation record au séjour exploratoire printanier

Val-des-Sources — La fin de semaine dernière s’est déroulé le séjour exploratoire printanier dans la Région des Sources organisées par Place aux jeunes des Sources et la MRC des Sources. L’animation a été assurée par les deux agentes qui forment l’Escouade d’accueil pour les nouveaux arrivants dans la région. Plus de vingt personnes sont venues découvrir notre milieu dans l’espoir de s’y installer et d’y travailler. Pour la première fois, le groupe était aussi accompagné des intervenant·e·s de L’Estrie, me voici !, qui œuvrent à la régionalisation de l’immigration.

Comment fonctionne ce partenariat ?

L’initiative L’Estrie, me voici ! a pour but d’attirer des personnes immigrantes qualifiées de la région de Montréal qui souhaitent s’établir dans la belle région de l’Estrie. Ainsi, pour ce séjour printanier, Place aux jeunes des Sources et la MRC des Sources ont collaboré avec ce service de régionalisation de l’immigration afin de faire découvrir les trésors cachés spécifiquement à une clientèle issue de l’immigration. Ce séjour exploratoire vise à répondre à un besoin croissant de main-d’œuvre qualifiée dans la région. De plus, il contribue à enrichir la diversité culturelle au sein des communautés locales.

Un séjour sous le signe de l’hospitalité

Les 22 participant·e·s ont eu la chance de séjourner à Val-des-Sources dans le secteur des Trois Lacs. Durant cette expérience, ils ont eu l’occasion de s’immerger dans diverses activités, notamment un jeu d’évasion avec Extraction, des séances de réseautage avec des élus et des acteurs socio-économiques locaux, la dégustation de mets locaux et la visite de sites touristiques. Parmi les moments marquants évoqués par les participants figure l’accueil chaleureux tant des personnes accompagnatrices que des partenaires rencontrés. « Ce que j’ai préféré du séjour exploratoire, c’est l’ambiance, la chaleur et l’énergie des gens et bien sûr, la beauté de la région », mentionne un participant du séjour exploratoire. Souhaitons maintenant que le reste de leurs démarches se concrétisent afin qu’ils s’établissent dans notre beau coin de pays.

La découverte de la vie en région grâce aux séjours exploratoires est rendue possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires dont le Gouvernement du Québec, Place aux jeunes en région, la Caisse Desjardins des Sources, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, la MRC des Sources, la SADC des Sources, le député André Bachand, de même que l’ensemble des municipalités de la Région des Sources.