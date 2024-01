Découvrir les plaisirs d’hiver dans Les Sources

Val-des-Sources – La MRC des Sources est loin de passer en mode hibernation lors de la saison hivernale. Le séjour exploratoire c’est l’occasion parfaite pour les nouveaux et futurs résidents de la Région des Sources d’en découvrir le dynamisme. Organisé par l’Escouade d’accueil, le séjour exploratoire se tiendra du 22 au 24 février 2024.

Mais qu’est-ce que l’Escouade d’accueil?

Il s’agit d’un duo formé de deux jeunes femmes de la région ayant pour mission d’accueillir et de favoriser la rétention des nouveaux arrivants. Cette équipe résulte de la collaboration entre Place aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi et la MRC des Sources. Ces passionnées de leur magnifique région sont déterminées à faire découvrir les charmes et les secrets bien gardés de leur coin de pays!

Un séjour exploratoire hivernal

Un séjour exploratoire consiste en une visite de la Région des Sources afin de la faire découvrir aux gens qui aspirent à s’y établir. C’est également une belle façon pour les nouveaux résidents de mieux connaître leur nouveau milieu de vie et les gens qui y habitent. Se déroulant sur 3 jours, le séjour est truffé de rencontres avec des acteurs socio-économique, des élus locaux et des citoyens. Il est ponctué d’activités culturelles et de plein-air ainsi que d’une foule d’informations utiles sur la région. Au-delà du divertissement, c’est surtout une occasion de leur faire rencontrer des gens qui feront une réelle différence dans leur projet d’établissement, qu’il soit futur ou récent.

« C’est toujours plaisant de participer aux rencontres des séjours exploratoires. Ça me permet de présenter les avantages et bons coups de mon territoire et de rencontrer plein de gens intéressants. Souvent, en jasant, je me rends compte que nous avons une belle MRC où il fait bon vivre » mentionne Alain Blanchet, conseiller aux entreprises à la SADC des Sources. Il est à noter que les séjours exploratoires sont offerts sans frais. Pour inscription, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel [email protected].

Nos précieux partenaires

La découverte de la vie en région grâce aux séjours exploratoires est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires dont le Gouvernement du Québec, Place aux jeunes en région, la Caisse Desjardins des Sources, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, la MRC des Sources, la SADC, le député André Bachand, de même que l’ensemble des municipalités de la Région des Sources.

​