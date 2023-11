Un autre prix pour le Camping Melbourne Estrie

Melbourne — Le Camping Melbourne-Estrie s’est vu décerner l’un des trois prix pour la catégorie Innovation Expérience Client - Lussier 2023.

Afin de souligner le travail exceptionnel des propriétaires de terrain de camping, Camping Québec, l’Association des terrains de camping du Québec a procédé le 28 octobre dernier à la remise de ses 26e Prix de l’Excellence à l’hôtel Plaza de Québec.

Ce prix vise à souligner les coups de cœur en termes de nouveaux services, produits ou toute autre démarche qui rend unique l’expérience client en camping. Pour la première fois, l’attribution des prix Innovation Expérience Client - Lussier 2023 a été effectuée à la suite d’un vote électronique par le public et les pairs qui a été tenu au cours de l’été 2023.

« Nous avons des prix presque tous les ans. Nous sommes très fiers. Ça prouve que notre travail porte fruit et qu’il est reconnu par la profession », de dire Marc Pasquiou, propriétaire du Camping Melbourne – Estrie.

C’est grâce à un livret numérique de gestion de l’information pour fidéliser la clientèle que le Camping Melbourne a pu gagner ce prix.

Ce livret numérique, accessible par code QR, offre à la clientèle une information mise à jour en continu sur les attraits touristiques, les évènements locaux, les services et les animations disponibles sur le camping, ainsi que le menu du restaurant.

La clientèle peut également envoyer, dans la langue de son choix, des messages dans le but de recevoir davantage de renseignements, d’obtenir des notifications en lien avec les activités sélectionnées et de passer des commandes à la cantine.

Ce nouvel outil numérique a modifié la gestion du Camping Melbourne-Estrie en améliorant le temps de réponse aux demandes d’informations et en rendant l’accueil plus fluide, ce qui a entraîné une réduction du personnel à ce poste névralgique du camping.

Grâce au nouveau livret numérique qui remplace une version papier hebdomadaire, les coûts d’impression et l’utilisation du papier ont diminué. De plus, l’impact économique positif du livret numérique a engendré des retombées bénéfiques pour les attraits touristiques et les commerces adjacents, car leur visibilité a augmenté auprès de la clientèle du camping.

Comptant plus de 800 membres issus des secteurs public et privé, Camping Québec, l’Association des terrains de camping représente plus de 90 % de l’offre québécoise en matière d’emplacements de camping.

Elle a pour mission de promouvoir et de favoriser la croissance et le développement de l’industrie du camping de même que la pratique de cette activité au Québec. Camping Québec est délégataire du ministère du Tourisme en ce qui a trait à la mise en œuvre de la Loi sur l’hébergement touristique et elle assure également l’édition, la production et la distribution du Guide du camping au Québec.