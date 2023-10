Danville - Les 28 et 29 octobre prochain, la corporation de développement de l’Étang Burbank et plusieurs partenaires organisent l’édition 2023 du Festival des oiseaux migrateurs à l’Étang Burbank de Danville.

Ce festival se veut un événement pour souligner la migration automnale des oiseaux, principalement des bernaches du Canada et des oies blanches, et pour admirer la nature et les couleurs de l’automne dans un cadre exceptionnel d’une grande richesse et dans une ambiance festive.

Que vous soyez ornithologues avertis, amants de la Nature, photographes professionnels ou amateurs ou encore simples randonneurs, l’Étang Burbank saura combler vos attentes.

Durant cette fin de semaine, des kiosques d’artistes, d’artisans et de nourriture de la région seront sur place pour mettre en valeur les nombreux talents et commerçants locaux. Nous offrirons également des activités familiales, des kiosques éducatifs sur la faune et la flore, ainsi qu’une scène avec des performances d’artistes musicaux locaux.

Des stationnements gratuits à proximité du site sont également accessibles soit à l’école primaire ADS (217 rue Water) et au bout de la rue Prince Albert de Danville.

Venez en grand nombre.