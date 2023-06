Histoire, patrimoine et culture au Musée de l’ardoise

Richmond — Le Musée de l’ardoise de Richmond a lancé, la semaine dernière, sa programmation 2023 présentant le patrimoine qui caractérise le Pays de l’ardoise. Ainsi, histoire, patrimoine et culture seront au rendez-vous.

« Il y a des gens ici juste à côté qui n’ont jamais visité le Musée. Ce sera l’occasion de le faire le samedi 15 juillet, de 13 h à 16 h, pour une journée porte ouverte », souligne Raymonde Brossard, directrice générale du Musée de l’ardoise.

Ce sera aussi l’occasion de voir la verrière de grandes dimensions qui y est installée depuis l’automne dernier grâce à la générosité d’un donateur soucieux de préserver l’œuvre et de la rendre accessible au public.

Jusqu’au 3 septembre, les visiteurs pourront admirer les œuvres des artistes Louis-Claude Poirier et Normand Tessier à travers l’exposition « Du schiste à la lumière (une décompression historique) », explorant les propriétés de divers matériaux, dont l’ardoise, par le biais de différentes techniques et sources de lumière.

Dimanche dans les Cantons

Dans le cadre de sa nouvelle offre touristique « Dimanche dans les Cantons », élaborée en partenariat avec le Chemin des Cantons, Tourisme Cantons-de-l’Est, l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec et une dizaine de responsables de lieux patrimoniaux, le Musée de l’ardoise propose tous les dimanches à 14 h une visite guidée axée sur l’histoire de l’église Saint-Paul. Datant de 1889, ce bâtiment cité bien immobilier patrimonial depuis 2015, a abrité trois communautés religieuses avant d’accueillir le Musée entre ses murs.

Par ailleurs, l’artiste multidisciplinaire Lori Hazine Poisson présente « Les oiseaux de papiers ». Il s’agit d’œuvres miniatures réalisées avec un grand souci du détail, une préoccupation environnementale et la volonté de créer dans la lenteur de l’art (Slow Art).

Sandra Piken Roberts expose également ses œuvres peintes sur des ardoises et illustrant des scènes du patrimoine naturel et de la vie québécoise.

Théâtre

Pour une troisième année, le Musée de l’ardoise accueille une production théâtrale de la compagnie EFFET V inc. qui propose la pièce « Charlotte du Mexique, impératrice du néant », avec Lori Hazine Poisson, les samedis 5, 12 et 19 août à 19 h 30. Il s’agit d’une présentation du Musée, d’EFFET V inc. et de la Clinique dentaire de Richmond.

Bien sûr, l’exposition permanente « Feuillets d’ardoise et tranches de vie » illustre un pan méconnu du développement des Cantons-de-l’Est. Elle fera découvrir aux visiteurs les propriétés et l’histoire de cette pierre dont l’exploitation au 19e siècle a eu des impacts économiques et sociaux dans la grande région de Richmond. C’est une histoire à entendre et à voir lors des visites guidées du mercredi à 14 h.