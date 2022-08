Val-des-Sources propose une nouvelle halte VR à ses visiteurs de passage

Val-des-Sources — Depuis le 22 juillet dernier, la ville de Val-des-Sources bonifie l’offre à ses visiteurs avec la mise en place d’une toute nouvelle halte pour VR située en bordure du puits minier.

Cette aire de repos temporaire, sans service et destiné aux véhicules motorisés entièrement autonomes, comprend neuf emplacements avec vue imprenable sur l’ancien puits minier de la municipalité, ainsi que son paysage environnant.

En formule sans réservation pour cette année de lancement. Les visiteurs qui possèdent un véhicule n’excédant pas les 30 pieds de longueur, peuvent se stationner et séjourner jusqu’à un maximum de deux nuits à cet endroit, avec pour seuls frais, une preuve d’achat chez un commerçant de Val-des-Sources datée du jour d’arrivée.

Celle-ci doit par ailleurs être apposée sur le pare-brise du véhicule où une personne mandatée et dûment autorisée par la ville se chargera de faire les vérifications d’usages de manière aléatoire. Cette demande vise essentiellement à encourager l’achat local, tout en faisant découvrir les attraits de la municipalité aux passants.

« Nous souhaitons mettre à profit le pourtour du puits minier en élaborant des projets mobilisateurs et attractifs nous permettant ainsi de créer un milieu de vie agréable et diversifié pour les citoyens et visiteurs. D’autres projets sont à prévoir dans les mois et années à venir », indique le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard.

La halte VR, qui est le deuxième projet réalisé dans le cadre de la mise en valeur du site Jeffrey, se veut en fait le prolongement de la Place de la Traversée, elle qui fut inaugurée, on le rappelle, en août 2021.

Le site, qui est accessible par le boulevard Saint-Luc à la hauteur de la rue St-Edmond, demeurera ouvert jusqu’à l’automne, mais pour le moment aucune date n’est avancée quant à la fermeture des barrières.

« Tant que le froid ne sera pas trop présent et qu’il y aura une certaine demande en ce sens, nous tenterons de maintenir le site ouvert et disponible pour les visiteurs. », de confier le directeur général de la ville, M. Georges-André Gagné. Pour la réalisation de ce projet, la ville de Val-des-Sources aura pu compter sur l’appui de l’entreprise Englobe et du Fonds régions et ruralité (FRR) administrée par la MRC des Sources.