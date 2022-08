La reconstruction de la route 257 : un atout pour le tourisme

Ham-Sud - Les autorités municipales de Ham-Sud mise beaucoup sur la reconstruction de la route 257 pour que des commerces en lien avec le tourisme puissent s’établir sur le territoire de la municipalité

Les travaux ont officiellement débuté. Quelques autorisations du gouvernement manquent encore. La reconstruction devrait être complétée en décembre prochain, mais la pause de l’asphalte devrait se faire au printemps 2023 dans le secteur Ham-Sud.

« Avec la reconstruction de la route 257, ce sont des retombées économiques importantes pour notre municipalité. C’est indéniable », indique Serge Bernier, maire de Ham-Sud.

Il affirme que la reconstruction de la route ouvrira de nouveaux marchés, comme le mototourisme et le cyclotourisme.

Le premier magistrat fait un lien entre ces travaux et la construction de dix maisons sur le territoire de Ham-Sud. « De ce côté, ça va très bien. C’est très important pour une municipalité comme la nôtre », admet le maire.

En fait, Ham-Sud vise l’arrivée de petits commerces sur son territoire. « Nous voulons entre autres attirer de petites boutiques. Un restaurant serait le bienvenu. Nous souhaitons aussi un service d’hébergement. Un dépanneur décidera peut-être de s’y installer. Nous voulons ainsi garder en vie le cœur de notre village », soutient M. Bernier.

L’an prochain, les autorités municipales visent une performance similaire, soit la construction d’une dizaine de maisons.

Programme habitation durable

Depuis quelques années, Ham-Sud offre le Programme de subvention d’habitation durable.

« Lorsque les gens bâtissent une maison neuve, la municipalité peut donner un montant allant jusqu’à 4000 $. C’est une question de pointage. Par exemple, si une personne installe un toit de tôle, qui est plus durable que le bardeau, les gens obtiennent des points. Il y a aussi tous ce qui permet de demeurer plus longtemps dans la maison comme des portes de 36 pouces au lieu de 32 pouces, ce qui permet le passage d’une chaise roulante », explique M. Bernier.

La maison doit aussi être construite vers le sud pour que le chauffage coûte le moins cher possible.

Sentier

Par ailleurs, Ham-Sud aménagera sous peu un sentier de trois kilomètres au cœur même de la municipalité. « L’Été, ce sera pour la marche ; l’hiver, les skis de fond et les raquettes prendront la relève. Il y aura un sentier plus facile et un autre un peu plus difficile », de dire le maire de Ham-Sud.

Le sentier sera aménagé cet été. Les gens pourront l’utiliser dès cet automne. C’est un projet en collaboration avec Sentiers Estrie.

La municipalité a aussi l’intention de construire l’an prochain une tour d’observation dans le parc des Loisirs afin de bien observer le mont Ham.

« Lorsque la route 257 sera complétée, nous accueillerons encore plus de cyclistes. Ça va être l’enfer », termine M. Bernier.