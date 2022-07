Les meilleurs conseils pour votre escapade estivale

Actualités-L’Étincelle - Il n’y a rien de meilleur que les vacances d’été. Mais toutes les vacances ne doivent pas nécessairement être longues : les fins de semaine de trois jours peuvent sembler tout aussi luxueuses si elles sont bien planifiées.

Tirez le meilleur parti de votre longue fin de semaine grâce à quelques conseils et astuces d’experts :

1. Optez pour les « vacances sédentaires »

Vu le coût exorbitant de l’essence, c’est le moment idéal pour pratiquer l’art des vacances sédentaires. Profitez de cette occasion pour visiter des endroits locaux que vous n’avez peut-être jamais eu la chance de voir. Recherchez en ligne ou demandez à vos amis et à votre famille de vous recommander des joyaux locaux dans votre ville. Réservez une chambre dans un hôtel ou dans un Airbnb, essayez de nouveaux restaurants ou préparez un pique-nique et sortez jouer au touriste.

2. Ayez un horaire approximatif en tête

Une fois que vous avez décidé d’une destination ou d’un plan de séjour, faites vos recherches et repérez les attractions, les sites et escapades que vous voudrez peut-être intégrer à votre emploi du temps. Tenez compte de la distance entre les activités, des possibilités de stationnement si vous conduisez et de la facilité d’accès à pied des différents endroits. Planifier les choses pour un jeudi plutôt que pour un vendredi peut vous faire économiser beaucoup d’argent et de tracas.

3. Faites vos bagages intelligemment

Que vous soyez un touriste dans votre propre ville ou que vous alliez plus loin, n’apportez que ce dont vous avez besoin pour vos activités prévues. Pour tout type d’exploration, la clé est de garder à l’esprit l’importance du choix de vos chaussures. Lorsque nos pieds ne sont pas bien soutenus, il peut être plus difficile de rester debout toute la journée. Essayez une paire de semelles intérieures Dr. Scholl’s Tri-Comfort pour obtenir le rembourrage et le soutien dont vous avez besoin pour rester actif du lever au coucher du soleil.