Laissez-vous charmer par la Région des Sources

Val-des-Sources – L’Escouade d’accueil se prépare à faire vivre, le temps d’un weekend, une petite séduction de la Région des Sources à un groupe de jeunes professionnels composé de nouveaux et potentiels résidents. Ce séjour printanier aura lieu les 5, 6 et 7 mai prochains.

Mais qu’est-ce que l’Escouade d’accueil?

C’est une équipe formée de deux jeunes femmes de la région dont le mandat est d’accueillir et d’assurer la rétention des nouveaux arrivants. Ce sont des passionnées de leur beau coin de pays qui adorent en faire connaître les attraits et les petits secrets bien gardés!

Séjour exploratoire

Marie-Pier Therrien agente Place aux jeunes nous explique le concept des séjours de groupe ; « il s’agit d’une petite séduction d’une durée de trois jours, qui a pour but de transmettre l’expérience Région des Sources à de potentiels nouveaux résidents, ou encore à des gens qui s’y sont récemment installés. » Véronique Pelletier de la MRC de Sources ajoute que « durant le séjour de mai, les participants pourront faire la rencontre d’ambassadeurs et d’élus de la région, de voir des attraits, de faire des activités et de goûter à nos bonnes tables. Un dîner Réseautage présenté par la Caisse Desjardins des Sources et une électrisante soirée-spectacle avec le Rick et Lulu Hugues Show à la bibliothèque de Val-des- Sources sont également prévue au programme ». Pour inscription, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel paj@cjerichmond.qc.ca