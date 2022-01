Vision attractivité en faveur des Cantons-de-l’Est

Actualités – L’Étincelle (GA) — L’organisme Vision attractivité, voué à attirer de nouveaux résidants, se dit en faveur du changement de nom de l’Estrie pour les Cantons-de-l’Est.

« Nous avons travaillé à avoir une marque régionale partagée par les partenaires de la région. L’idée d’une marque, c’est plus de révéler notre identité », souligne Vanessa Cournoyer-Cyr, directrice générale de Vision attractivité.

Ainsi, dans un contexte de promotion, quelle dénomination reflète le plus les forces de la région : Estrie ou Canton-de-l’Est ?

« Lequel de ces deux noms est plus efficace pour attirer les travailleurs dans notre région ? Nous sommes allés avec une étude pour bien comprendre le capital de marque de ces deux noms », raconte Mme Cournoyer-Cyr.

Le résultat est clair : chez les travailleurs, c’est le nom Cantons-de-l’Est. « Ce nom fait plus référence à l’émotion. Il est moins froid et administratif. Il fait rêver. Et lorsque nous parlons d’attirer des gens, et bien il faut les faire rêver », insiste la directrice générale.

« D’ailleurs, dans notre organisme, tout ce que nous avons développé, c’est autour des Cantons-de-l’Est. Toute la promotion est faite autour de cette marque. C’est dans la même ligne que Tourisme Cantons-de-l’Est. Ça nous permet de cogner sur le même clou et d’attirer à la fois des touristes et des résidants », termine Mme Cournoyer-Cyr.