St-Adrien : Un nouveau panneau d’identification marque l’entrée nord de la Route des Sommets

Saint-Adrien(RL) — Depuis peu, citoyens et visiteurs auront peut-être été à même de constater l’apparition d’une toute nouvelle enseigne dans le décor du village de Saint-Adrien. Implantée aux abords du parc de la place Desjardins depuis le 18 août dernier, cette nouvelle enseigne marque donc avec justesse l’une des entrées de cette route touristique, qui s’étend sur plus de 193 km, reliant les municipalités de La Patrie à celle de Saint-Adrien, tout en passant par le Mont-Ham et plusieurs autres sites et villages enchanteurs.

Une multitude d’informations se retrouvent sur chacun des versants de ce panneau, alors que si le nom, l’adresse internet et le slogan de la route sont clairement mis en évidence sur la partie avant, l’arrière offre quant à elle une courte description de l’histoire de la municipalité, de même qu’une carte avec trajets surlignés, ainsi qu’une définition sommaire de ce qu’est en fait la Route des Sommets. À noter que le slogan Plus près des étoiles, qui est maintenant associé directement au parcours, est une création d’un résident de Saint-Adrien, M. Claude Dupont. Ce dernier était d’ailleurs la personne responsable au dossier pour la municipalité auprès de la corporation de développement de la MRC du Granit, elle qui s’assure entre autres choses, de la gestion des besoins et de la promotion touristique de la route.