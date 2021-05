Ouverture de la saison le 3 juin !

Ulverton (MF) - Avec son bâtiment historique, sa rivière, le pont couvert, le pont suspendu et sa forêt traversée par cinq kilomètres de sentiers, tout cela dans un cadre enchanteur, le Moulin à Laine d’Ulverton demeure une destination coup de cœur ! Aménagée en 1849, au moment où l’industrie de la laine est en plein essor dans les Cantons-de-l’Est, son âme est demeurée intacte. Rencontre avec Pierre Derouin, directeur général…

Bon an mal an, quelque 9 000 visiteurs fréquentent le moulin chaque saison. « Même que l’année dernière, l’achalandage a été encore plus important, précise M. Derouin. On a bien fait d’ouvrir malgré tout même si cela restait compliqué. Nos sources de revenus reposent beaucoup sur les brunchs du dimanche et sur les mariages, qui ont tous été annulés. Les clients ont préféré les reporter même s’ils auraient pu avoir lieu avec des groupes de 50 personnes avec masques et distanciation. Quant aux brunchs, ils ont été servis au tiers de la capacité. Plutôt que 250 convives, on en servait une centaine. Et on a ouvert seulement à la mi-juillet. Ça nous est rentré dans le corps ! Aussi, il était quasi impossible de trouver des employés, les jeunes ayant préféré la PCU. Nous avons dû nous contenter de deux employés étudiants plutôt que quatre comme à l’habitude. Mais on a survécu ! Notamment grâce aux subventions salariales. »

Que nous réserve la nouvelle saison ?

« J’ai l’impression que ce sera encore plus strict, poursuit le directeur général. En effet, les mariages font partie des rassemblements interdits. Peut-être qu’au milieu de l’été seront-ils de nouveau permis ? Il en va de même pour les brunchs puisque l’Estrie est de nouveau passée en zone rouge. Impossible aussi de faire des visites guidées avec un groupe de personnes en raison de la distanciation. Toutefois, des employés vont faire fonctionner et expliquer les machines : cardeuse, fileuse, déchiqueteuse, etc. afin de permettre aux visiteurs de découvrir tout le cheminement de la fabrication du fil de laine. La boutique et les sentiers sont ouverts. Les gens peuvent même pêcher et pique-niquer. D’ailleurs, nous proposons des boites à lunch, il est possible de se restaurer ! »

D’hier à aujourd’hui, le site offre toujours un portrait joyeux et instructif ! Et cette année, il se permet une cure de Jouvence. Un investissement important est mis sur les infrastructures — dont le fameux pont couvert — ainsi que sur les sentiers. Malgré tout, comment va le moral des troupes ? « J’avoue que je suis un peu las de la situation, confie M. Derouin, car on ne sait jamais sur quel pied danser. Heureusement, on voit la lumière au bout du tunnel ! De plus, on a réussi à trouver nos employés pour démarrer la saison le 3 juin. Vivement le déconfinement ! Déjà, si l’Estrie redevient zone orange, ce serait une bonne chose ! Ouvrir la restauration, j’en rêve… »

Au moulin, tout est beau, tout est bon ! Des activités réduites certes, mais toujours un endroit incontournable. Le temps d’hier se marie ici avec notre époque en perte de repères. Ça ne peut que faire du bien !

moulin.ca

facebook.com/UlvertonWoolenMills