Petit bijou en pleine nature !

Racine - Et si le camping de luxe était la nouvelle tendance touristique ? Vincent Tognon et Marie Courtemanche, deux quadragénaires, surfent justement sur la vague du glamping. Ce mot, qui est une contraction de « glamour » et « camping », s’adresse à ceux qui cherchent l’inusité dans un lieu unique sans pour autant renoncer au confort ! Leur entreprise, Laö Cabines, propose de l’hébergement écotouristique minimaliste en forêt. Marie nous raconte…

« À la suite de nombreux voyages, l’idée de plonger et travailler dans l’univers fabuleux du tourisme nous trottait dans la tête. Et depuis un an et demi, nous offrons de l’hébergement via six cabines quatre saisons sur 66 acres de terrain parfaitement situé. L’endroit idéal, près du parc Orford, des sentiers de l’Estrie, de la falaise Larouche, du lac Brais, etc. Le tout avec une vue à couper le souffle ! Nos gîtes sont inspirés par les modèles scandinaves, très vitrés, ouverts sur la nature ! Rien ne manque, l’essentiel y est. Durant la belle saison, il y a aussi des aires de camping sauvage. »

Nid féérique dans une ambiance cosy

Se ressourcer en totale connexion avec la nature, goûter à l’impression de passer un séjour hors du monde et hors du temps, voilà une tendance qui n’est pas près de s’éteindre ! Et ce, tout en protégeant la planète. Ici, tout est construit avec des matériaux durables, et l’attention va jusqu’au choix des produits d’entretien écologiques et biologiques sans oublier l’énergie solaire, le tri des matières premières, l’achat local, etc. Le respect de l’environnement et le développement durable sont des valeurs essentielles pour les promoteurs. Et pour plusieurs d’entre nous visiblement.

« Dès notre premier été, nous affichions complet, se réjouit-elle. Il y a un vif engouement pour ce type de séjour en pleine nature. Durant le premier confinement, nous avons fermé pendant deux mois, et depuis que nous sommes rouverts, ça ne dérougit pas ! Plus que jamais, les urbains rêvent d’évasion ! » Les endroits où l’on ressent un fort sentiment de liberté sont recherchés. On le comprend aisément…

Laö Cabines s’est vite fait remarquer. La revue Espace Plein Air les a sélectionnés dans le Top 5 des hébergements qui font rêver les amateurs de plein air en 2020 ! « On en est très heureux ! Au départ, notre objectif marketing était de paraitre dans cette revue qui cible notre clientèle. Tout est parfait ! », conclut-elle.

Toujours disposés à répondre aux besoins de leur clientèle, les entrepreneurs préparent des nouveautés et des surprises. À suivre !

laocabines.ca/a-propos/

facebook.com/laocabines