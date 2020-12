Photo gagnante du concours Photo tourisme des Sources

Danville – Le concours photo lancé en juillet dernier par Tourisme des Sources, gagne en popularité ! Il a recueilli 32 photos magnifiques pour la série d’automne s’étendant sur les mois de septembre et octobre. Le talent des photographes nous révèle des points de vue exceptionnels de la MRC des Sources et leur vision artistique d’un endroit à découvrir sous différentes facettes et saisons.

Des 32 photos reçues, 10 ont été présélectionnées, dont une a été tirée au sort par Madame Marie Vaillancourt de la Ferme et fromagerie la Maison Grise située à Wotton, commanditaire du prix de 90 $ pour la deuxième série du concours. La photo gagnante est « Arbre roux » de Madame Janie Lambert d’Asbestos.

Depuis le début du concours, une cinquantaine de clichés en provenance de photographes, amateurs ou professionnels, visiteurs ou résidents, mettent en scène des moments, des lieux, aux couleurs de la MRC des Sources.

S’adressant à toute personne ayant un intérêt pour la photographie, le concours se poursuit jusqu’en avril 2021. Condition essentielle pour les photos soumises : elles doivent avoir été prises dans la MRC des Source. Un tirage d’un prix de 90 $ à la fin de chacune des périodes sera remis au gagnant. S’associant à ce concours, L’Auberge-Restaurant La Mara offre le prix de la troisième série qui vient de débuter. Pour participer, il suffit de publier votre photo avec le mot-clic #lessourcesenblanc.

Tous les détails du concours sont disponibles sur le lien : http://www.tourismedessources.com/concours-photo/. Nous vous invitons à participer en grand nombre. Faites-nous voir la MRC des Sources sous différents angles !