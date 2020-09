Le camping de la Rivière Nicolet fête ses 50 ans

Wotton(RL) - Fondé en 1970 et issu d’une initiative communautaire de M. Paul Royer et d’un groupe de partenaires, le centre de plein air « Le soulier vert », officiellement renommé « Camping de la Rivière Nicolet » en 2013, fête ses 50 ans d’existence cette année. Cet espace nature de près de 25 âcres, situé au 32 rang 16 Est à Wotton, compte plus de 45 sites de camping et 11 chalets de locations estivaux en plus d’une maison disponible toute l’année. Ce dernier est maintenant la propriété du couple formé de M. Louis-Charles Royer, le fils du fondateur ainsi que de sa conjointe Mlle Karine Rhéaume et a pour but de faire vivre des expériences nature familiales hors du commun à ses visiteurs.

« Le soulier vert avait été fondé à l’époque, afin de permettre à des gens n’ayant pas facilement accès à un centre de plein air, de pouvoir profiter d’un endroit propice à la détente, aux regroupements familiaux de même qu’à la pratique d’activités en pleine nature. Même si l’endroit a été rebaptisé il y a quelques années, la mission de l’entreprise demeure de vouloir offrir la meilleure expérience d’hébergement nature qui soit. La proximité avec la rivière nous permet entre autres d’organiser des descentes en tubes ou kayak d’une durée d’environ une quinzaine de minutes sur celle-ci, de nous adonner aussi à la pratique de la pêche en plus des autres activités du camping, telles que la piscine, les modules fixes et jeux gonflables pour les enfants, de même que les populaires Kart à pédales. Ajoutons aussi à cela les visites quotidiennes et l’animation sur semaine à notre fermette, qui regroupe notamment chèvres, lapins et poules. » De commenter Louis-Charles Royer.

C’est donc sous le signe des souvenirs et du plaisir familial que la direction du Camping de la Rivière Nicolet lance une invitation aux partenaires de la première heure, aux voisins, anciens campeurs ainsi qu’à leur clientèle actuelle, à venir célébrer l’histoire avec eux lors de la fin de semaine du 25-26 et 27 septembre prochain. Une programmation d’activités toute spéciale a été organisée pour souligner cette étape remarquable de longévité. De plus, une exposition de photos souvenirs relatant les cinquante années de l’endroit se déroulera sous un chapiteau aménagé. De ce fait, si des gens avaient des clichés du camping/centre plein air et qu’ils étaient désireux de participer à l’exposition, il est possible de les soumettre à la direction jusqu’au 21 septembre. À noter qu’en raison de la limite de 250 personnes imposée par la santé publique, il est essentiel de réserver sa présence en communiquant avec la direction du camping au 819-828-0108.