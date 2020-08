Le tourisme local : une vague qui fait profiter tout le monde !

Connaissez-vous toutes les bonnes raisons pour aller visiter une ferme près de chez vous? Agrotourisme, autocueillette, kiosque à la ferme; il y a des activités pour tous les goûts. Que ce soit en famille, en couple ou en solitaire... le tourisme local à la cote. N’attendez plus et vivez l’expérience !

Des consommateurs plus présents que jamais !

Alors que le printemps s’installait tranquillement, la pandémie est venue nous frapper de plein fouet et les agriculteurs n’ont pas été épargnés. Leur persévérance à travers cette épreuve a tout de même permis d’assurer à la population une abondance de produits frais.

De leur côté, confinés pendant plusieurs mois, les consommateurs éprouvent maintenant le besoin criant de reconnecter avec les produits d’ici. C’est avec passion que les producteurs agroalimentaires offrent à la population un large éventail de produits et de saveurs bien de chez nous.

Vivez l’expérience de l’agrotourisme

Plusieurs fermes dans le Val-Saint-François ouvrent leurs portes aux visiteurs afin de leur faire vivre des expériences uniques où tous les sens sont sollicités.

Dans notre belle région vallonnée, il y a trois marchés publics, une grande quantité de fermes ayant des kiosques ouverts au public et plusieurs entreprises offrant encore de l’autocueillette. Les activités d’agrotourisme comportent plusieurs avantages : produits frais et de qualité supérieure, traçabilité, activité familiale à prix abordable, etc.

Les gens sont de plus en plus conscients de la provenance des aliments qu’ils consomment. Cette nouvelle sensibilité se reflète certainement par l’augmentation des achats à la ferme. C’est un apport important pour l’économie des régions, tout en augmentant la visibilité des producteurs plus éloignés qui contribuent à l’autonomie alimentaire.

Éduquer les consommateurs de demain

Saviez-vous qu’éduquer les jeunes à connaître d’où proviennent leurs aliments forme la génération future à adopter des habitudes écoresponsables? Lorsque nous connaissons les gens qui ont fait pousser nos délicieuses tomates, on évite de les gaspiller. Selon un article de Radio-Canada paru en 2019, près de 60 % de la nourriture produite au Canada est jetée ou gaspillée. En achetant directement à la ferme, il y a aussi moins de kilomètres parcourus entre les aliments et notre assiette. Résultats : moins de nourriture et de pétrole sont gaspillés.

Le tourisme local, allez-y, ça vaut le détour !

Vous vivez dans le Val-Saint-François depuis plusieurs années et vous n’avez jamais eu le temps de partir à la découverte des saveurs locales autour de chez vous, il n’est pas trop tard pour vivre l’expérience. Durant les mois d’août, septembre et octobre, c’est la période d’abondance !

Faites que cette nouvelle vague d’achat local devienne partie intégrante de vos habitudes de consommation, c’est bénéfique pour les producteurs et pour vous aussi.

Pour la saison estivale, surfez sur cette vague, sortez, visitez, goûtez, mais surtout SAVOUREZ !

Pour trouver une ferme :

Tapez « Achetez local dans le Val-Saint-François » dans votre moteur de recherche

Ou tapez l’adresse suivante : htts://www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socio-economique/achetez-local-val-saint-francois/

Ou visiter le site internet de Créateurs de saveurs : https://www.createursdesaveurs.com/

Article d’Estella Normandeau, stagiaire en développement touristique et culturel et de Véronique Gagnon, agente de Développement agroalimentaire.