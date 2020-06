Nouveau site internet l’Étang Burbank

Danville(RL) — etangburbak.com, voilà la toute nouvelle adresse à laquelle M. Alain Caron président du C.A. ainsi que les administrateurs siégeant au conseil de la corporation de l’étang Burbank, invitent leurs membres, amateurs d’ornithologie et visiteurs à se rendre dès maintenant, afin de s’enquérir des plus récentes nouvelles entourant les activités de l’organisme danvillois. En plus de l’agenda des activités, les internautes pourront retrouver une très grande quantité d’informations de nature générales, de liens donnant accès à des sites de photos et vidéos, différents formulaires ; tel que celui d’inscription pour le populaire concours de photos, ainsi que sur les projets futurs de l’OBNL.

Justement, au sujet des concours, la corporation de l’Étang Burbank lance cette année deux concours de photos simultanément, soit un qui est exclusivement réservé aux clichés d’oiseaux, alors que l’autre est davantage de style libre, ce qui veut dire que les gens pourront soumettre aux différents juges, toutes sortes de prises de vues prises sur le vif lors de leurs passages sur le magnifique site de l’étang. Tous les détails, règlements et de plus amples précisions se retrouvent sur le site internet de la corporation.