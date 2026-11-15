Début de saison satisfaisant pour le Desjardins — Wild

Windsor — À l’heure de mettre sous presse, avec une fiche de quatre victoires, une défaite et une défaite en prolongation, pour un total de neuf points, le Desjardins — Wild de Windsor tient la route en ce début de saison. Jusqu’à présent, l’entraîneur-chef de la formation se dit plutôt satisfait de la performance de ses joueurs.

« Dans le monde du sénior, nous ne pouvons pas compter sur des alignements complets. Depuis le début de l’année, il y a eu un seul match où l’alignement était complet. Mais, avec la fiche que nous avons, nous sommes tout de même satisfaits des résultats obtenus. Il faut dire que beaucoup de jeunes se sont greffés à l’équipe. Nous sommes contents de la façon dont ça se passe », commente Denis Roy, l’entraineur-chef de la formation locale.

Selon lui, toutes les formations durant l’été ont travaillé très fort pour entreprendre la saison du bon pied. « Il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans la ligue. Il y a beaucoup d’équipes qui se sont renforcées. Par exemple, personne ne s’attendait à ce que Princeville s’installe en tête du classement. C’est difficile à prédire le merveilleux monde du sénior. Le but, c’est d’être prêt pour le début des éliminatoires. Les vingt premiers matchs, c’est plus un positionnement pour les séries. Mais, jusqu’à présent, avec notre fiche, c’est très satisfaisant. Il ne faut pas être trop gourmand », de dire le coach de l’équipe.

En fait, la formation de Windsor se classe au deuxième rang de la ligue pour le nombre de buts marqués et au deuxième rang pour le moins de buts alloués. « Nous avons un bel équilibre depuis le début de la saison. Ce n’est pas rien : nous sommes deuxièmes en attaque et en défense dans une ligue très offensive. C’est très plaisant », avoue M. Roy.

Selon lui, l’implication des joueurs en défensive qui ont compté de nombreux buts n’est pas étrangère aux résultats obtenus. « Nous sommes plus conscients en défensive. Nous sommes meilleurs dans les trois zones. C’était plus laborieux dans notre zone. Là, nous sommes bons dans les deux aspects et c’est satisfaisant pour tout le monde », de dire l’entraîneur-chef du Desjardins — Wild.

M. Roy remarque aussi que les deux gardiens de but se comportent bien devant le filet. Izaac Langlois a un très bon début de saison. Nicolas Guerriero connaît une très bonne séquence. William Leclerc, un vétéran, possède une vision du jeu exceptionnelle. C’est un des meilleurs passeurs de la ligue. Il y a le retour de Jean-Christophe Gauthier qui apporte expérience et calme. C’est un plus pour une équipe. Samuel Grégoire et Tommy Roger répondent aux attentes.

Il faut aussi souligner que le Wild joue un jeu plus physique que les dernières années.

Et la foule est derrière son équipe. « Peu importe contre qui on joue, la foule est présente. À l’extérieur, c’est très rare qu’il y ait autant de gens. À Windsor, c’est vraiment plaisant. Les gens répondent bien », affirme l’entraîneur-chef du Wild.