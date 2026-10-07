Début de saison prometteur pour le Nordik Blades face au Desjardins-Wild

Val-des-Sources — Les activités régulières de la ligue régionale de hockey ont pris leur envol au cours de la fin de semaine du 25 septembre dernier et, pour l’occasion, le Nordik Blades recevait la visite du toujours redoutable Desjardins-Wild de Windsor à l’Aréna Connie-Dion.

D’apparence inégale, alors que les deux équipes affichaient des fiches diamétralement opposées l’an dernier, ce premier duel de la présente campagne donna plutôt droit à du jeu hermétique et âprement disputé où les Valsourciens ont chèrement vendu leur peau au final.

Ce sont justement les locaux qui ont ouvert la marque à la 13e minute de jeu en première par l’entremise du bâton de Loïc Millette sur des passes de Mathias Millette et de Francis Corriveau.

Le Desjardins-Wild répliqua durant une pénalité à Alexis Lemelin moins d’une minute plus tard. Les deux équipes se rendirent but pour but avant la fin du premier tiers, ce qui leur permit d’égaliser à 2-2 au terme de ce premier engagement.

William Leclerc propulsa les visiteurs en avant en milieu de deuxième en enfilant l’aiguille alors que Val-des-Sources avait encore une fois un homme au cachot.

Mathias Millette tenta de réduire l’écart en marquant un filet après que Samuel Grégoire eut augmenté l’avance de son équipe à 4-2 grâce à son deuxième but de la rencontre. Cependant, William Leclerc a mis fin aux espoirs des supporters venus en grand nombre en inscrivant un deuxième but dans un filet vide, scellant ainsi le sort du match.

Le gardien du Nordik Blades, Drew Morin, aura très bien fait devant la cage des locaux, repoussant 34 des 38 rondelles dirigées vers lui, tandis que ses coéquipiers ont tiré 23 fois sur le filet défendu par Vincent Garneau.

Les éternels rivaux du territoire desservi par le journal Actualités-l’étincelle croiseront de nouveau le fer le 30 octobre prochain avec un affrontement présenté la veille de l’Halloween au Centre J. A. Lemay de Windsor à compter de 20 h 45.