La formation du Resto-Bar Capi10 termine sa saison en remportant le titre

La formation valsourcienne s’est mérité les honneurs du dernier tournoi de la campagne disputé à Warwick les 28, 29 et 30 août derniers.

Val-des-Sources — C’est toute une saison que les joueurs de l’équipe de softball du Resto-Bar le Capi10 viennent de compléter au sein du Challenge circuit « C » Centre-du-Québec. En effet, la formation valsourcienne s’est mérité les honneurs du dernier tournoi de la campagne disputé à Warwick les 28, 29 et 30 août derniers.

Grâce à deux solides performances défensives lors des matchs préliminaires, l’équipe a remporté des victoires de 2 à 0 face aux porte-couleurs de Sutton Alliance de Drummondville en quart de finale et de 1 à 0 contre les troupiers de la formation Toiture G. Signé de Québec lors de la demi-finale.

Le Capi10 se retrouvait donc en match ultime pour y affronter une autre formation de Québec, cette fois, ce fut celle de « J’ai mon tour ». Tirant de l’arrière par la marque de 10 à 2 en fin de quatrième manche, Val-des-Sources a littéralement ouvert la machine pour inscrire 5 points lors de cette demi-manche de jeu et ainsi réduire l’écart à 10-7. Ces derniers ont ajouté trois autres points à la fin de la cinquième manche pour créer l’égalité à 10 partout, avant d’inscrire le point gagnant en prolongation et de se sauver avec les grands honneurs.

Ils ont ainsi complété une remontée quasi historique au softball, mais assurément mémorable pour tous les participants.

Il faut dire que le Capi10 a connu sa part de succès au cours de la présente campagne en atteignant également la finale de la compétition disputée à Drummondville en juin dernier, s’inclinant toutefois face à Qualinet au pointage de 8 à 2 à ce moment.

Fort de ses performances, l’équipe a terminé au 3e échelon du classement général, comprenant un total de 13 équipes, avec une récolte de 36 points en 30 matchs.

Il s’agit de seulement six points de retard sur la première position et le championnat du circuit justement remporté par la puissante formation qui avait pris sa mesure à Drummondville, le Qualinet de Québec.