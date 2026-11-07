Bilan d’un premier tiers de saison difficile pour le Nordik Blades de Val-des-Sources
Val-des-Sources — Si le premier match de la saison 2026-2027 du Nordik Blades, perdu 5 à 3 aux mains du Desjardins-Wild de Windsor, avait permis d’espérer un début de campagne sur les chapeaux de roues, force est d’admettre qu’il en fut tout autre jusqu’à maintenant.
Évidemment qu’il est encore très tôt dans la saison, mais l’équipe a déjà traversé son premier tiers du calendrier régulier et la colonne des victoires demeurait encore à pourvoir au moment d’écrire ces lines.
Plus inquiétant encore que son positionnement au classement général, le Nordik Blade semble éprouver de sérieux problème en défensive avec un différentiel de -49 au total des buts marqués au terme de ces sept premiers duels.
Il n’est pas faux d’affirmer que la formation a dû se mesurer à quelques puissances offensives de la LRH depuis le début de la campagne.
Toutefois, le pilote Mats Cabana et son équipe d’entraineurs devront tenter de trouver un moyen de colmater les brèches en défensive et de limiter les chances de marquer de l’adversaire s’ils espèrent voir l’équipe engranger une série de victoires.
Les statistiques officielles de la ligue de hockey régionale indiquent que c’est un barrage de plus de 303 lancers auquel les gardiens du Blades ont dû faire face au cours de cette période.
Nul doute que le dynamisme de la jeune équipe de Val-des-Sources va permettre de redresser quelque peu la barque au cours des prochaines semaines. Après un passage prévu au domicile du Desjardins-Wild vendredi dernier, le Nordik Blades disputera également ses deux prochains rendez-vous à l’extérieur de l’aréna Connie-Dion.
La formation de Val-des-Sources se mesurera tout d’abord à celle de Les Constructions Côté de Louiseville le vendredi 6 novembre prochain. Elle reprendra ensuite la route en direction de l’aréna Robert-Fournier d’East Angus pour y affronter les Sharks Huppé réfrigération dès le lendemain à 20 h.
La prochaine rencontre à domicile du Blades sera le vendredi 13 novembre prochain à 20h30, alors que Francis Corriveau et sa bande recevront pour l’occasion la visite du Sauro de Lac-Mégantic.
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