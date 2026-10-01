La ligue de balle lente Aramis clôture sa saison sous le signe du plaisir

Val-des-Sources — La grande journée des finales de la ligue de balle lente Aramis du mardi soir se tenait cette fois le samedi 19 septembre dernier au parc Dollard de Val-des-Sources.

La température clémente et l’ambiance festive étaient toutes deux au rendez-vous, permettant d’offrir une belle journée de camaraderie sportive à tous les participants et spectateurs présents.

Cette journée de compétition se voulait le point culminant de la saison durant laquelle les quatre formations se seront livrées de multiples duels intéressants qui auront mené au classement suivant après les 15 semaines régulières d’activités.

L’équipe du Resto Max-ime remporte le championnat de la saison avec une fiche de 10 victoires contre 5 revers pour 20 points, suivie par l’équipe de Rénovation Grimard avec 18 points (9 victoires, 6 défaites), la formation Aramis arrive troisième avec 6 gains et 9 revers (12 points), alors que les porte-couleurs de la Pharmacie Jean Coutu de Val-des-Sources ferment la marche avec une récolte de 10 points issus de 5 victoires et 10 défaites.

Les séries de demi-finales auront ainsi opposé les rangs 1 et 4 du classement, tandis que les 2e et 3e s’affrontaient également dans des séries 2 de 3.

En d’autres termes, les équipes victorieuses de chaque série devaient s’affronter pour le prestigieux titre le 19 septembre, tandis que les formations ayant subi une défaite lors des séries devaient s’affronter pour la finale de la classe de consolation.

Les joueuses et joueurs de l’équipe Jean Coutu ont finalement pris la mesure de celle du Rénovation Grimard au terme d’une rencontre âprement disputé en consolation l’avant-midi, alors que le Resto Max-ime s’est sauvé avec la double couronne avec un gain de 21 à 13 aux dépens de l’équipe Aramis en grande finale.

Prenant la parole au cours de la journée, le responsable de la ligue Marco Laprade adressa ses félicitations à tous les participantes et participants de la saison en prenant bien soin de remercier l’ensemble des commanditaires pour leurs apports à la ligue de balle mixte Aramis du mardi soir.