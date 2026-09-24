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Le Desjardins-Wild vise le championnat de la ligue et rien d’autre

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Photo: Steve Poirier

Au cours des deux dernières années, malgré de solides saisons régulières, le Wild avait terminé son parcours en demi-finale des séries éliminatoires.

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Windsor — Avec un mélange de vétérans et de nouveaux venus, la direction du Desjardins-Wild de Windsor vise les plus grands honneurs, soit le championnat de la Ligue régionale de hockey.

Au cours des deux dernières années, malgré de solides saisons régulières, le Wild avait terminé son parcours en demi-finale des séries éliminatoires.

« D’année en année, la Ligue est de plus en plus performante. Cette année, nous allons miser sur un peu plus de jeunes joueurs. Quelques vétérans ont pris leur retraite. Nous pouvons maintenant compter sur des joueurs de 22 et 23 ans. Ils vont nous apporter de la fougue et de l’intensité », de dire Denis Roy, entraîneur-chef du Desjardins-Wild. 

Et son objectif demeure le même : « C’est le championnat et rien d’autre. Nous avons pris des leçons des années passées pour essayer de s’ajuster en conséquence. Il ne faut pas que ça se reproduise une troisième année. Nous avons peut-être misé un peu trop sur notre talent offensif », affirme le coach du Wild. 

Le Desjardins-Wild de Windsor a d’ailleurs bien amorcé son calendrier préparatoire avec un gain de 9-1 sur les Nordik Blades de Val-des-Sources au Centre J.-A.-Lemay.

William Leclerc avait procuré l’avance de 1-0 aux Windsorois tôt dans le match, à 3 :08, et Dayrick Richard a répliqué moins de deux minutes plus tard dans ce qui aura été le seul moment de réjouissances pour les visiteurs.

Richard Camiré (2), Jordan Chabot, Samuel Grégoire (3), Logan McManus et Yzaak Langlois ont complété pour les vainqueurs, qui ont dirigé 46 lancers vers les gardiens Alexis Bédard et Caleb Guy.

Les gardiens Xavier Roy et Sean Julien ont reçu pour leur part 19 lancers.

« Cette année, au camp d’entraînement, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de monde malgré les autres occupations des joueurs. C’est de très bon augure », de mentionner l’entraîneur-chef.

La saison régulière des Windsorois débutera à Val-des-Sources, le vendredi 25 septembre contre les Nordik Blades, avant de recevoir le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille lors du match d’ouverture local le vendredi 2 octobre à 20 h 45.

Les partisans du Desjardins-Wild sont invités à se procurer leurs billets de saison au coût de 80$.

Les joueurs du hockey mineur du Desjardins-Wild de Windsor seront admis gratuitement lors des matchs locaux cette saison, incluant les joueurs de la nouvelle structure Wild – Cantonniers en collaboration avec Hockey Magog. (Le port du chandail de match est requis pour entrer gratuitement lorsque les chandails seront distribués.)

« C’est vraiment une belle ligue de hockey. C’est une ligue de patin et de finesse. Nous sommes en présence d’une ligue avec du hockey stratégique et méthodique. Si une personne se présente à l’aréna pour voir plusieurs combats, ce n’est pas la bonne place. Dans les ligues où les joueurs ne sont pas payés pour jouer, c’est de loin la meilleure ligue au Québec. C’est vraiment du beau hockey et de la vitesse », termine Denis Roy, en ajoutant qu’il apprécie vraiment la foule à l’aréna de Windsor.

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