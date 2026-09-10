Le tournoi de golf-bénéfice au profit de la Fondation de l’Escale se tiendra le 12 septembre

Val-des-Sources — Les allées du Club de golf de Val-des-Sources seront porteuses de plaisir sportif au profit d’une bonne cause le samedi 12 septembre prochain, alors que s’y tiendra le tournoi annuel de la Fondation de l’école l’Escale.

L’événement, qui est devenu une activité de collecte de fonds phare de la Fondation au fil des ans, prendra son envol à 12 h 30. Présenté en formule Vegas-Shotgun à quatre, ce tournoi amical rassemble annuellement un bon nombre de participants issu non seulement du monde scolaire, mais également des milieux municipaux, citoyens et corporatifs.

Le président du conseil d’administration de la Fondation, Daniel Champagne, se disait enthousiaste à l’idée de pouvoir compter une fois de plus cette année sur un maximum de participants venant supporter la cause des jeunes.

« Depuis de très nombreuses années, le tournoi de golf représente en quelque sorte le lancement de nos différentes activités de financements qui s’étalent sur une bonne partie de l’année. Nous avons environ 120 places de disponibles au total pour la compétition à laquelle nous sommes en mesure d’ajouter une bonne trentaine de places indépendantes pour la formule du souper qui suivra les activités sur le terrain. Il en coûtera 135 $ par joueur, soit 540 $ par quatuor comprenant le droit de jeu, la voiturette et le souper. Quant à la formule repas du soir uniquement, les coûts seront de 50 $ par personne et il est important de mentionner que le souper sera servi directement dans l’espace de la cafétéria de l’Escale. Grâce à l’implication de nos généreux partenaires, tels que la Coop-métro plus, la Caisse Desjardins des Sources et l’entreprise Nordik Blades pour ne nommer que ceux-là, des tirages et plusieurs prix de participations seront également à la programmation de la journée. », de commenter celui qui a notamment œuvré comme enseignant pendant une vingtaine d’années et à titre de directeur de la polyvalente l’Escale pendant plus de six ans au cours de sa carrière active.

M. Champagne souligna également que si la mission d’action de la Fondation de l’Escale était jadis principalement tournée à de l’aide au volet en éducation physique, cette dernière a élargi ses champs d’implications au cours des dernières années.

Aujourd’hui la Fondation, en collaboration avec les divers organismes partenaires du milieu, apporte son soutien à l’ensemble des départements d’enseignement de l’école en plus d’ajouter une aide individuelle directe aux jeunes dans le besoin. Que ce soit par l’entremise d’achats de livres et/ou de matières scolaires, ainsi que des repas servis en collaboration avec la Coop alimentaire des Sources.

« Grâce à la générosité et l’implication des gens de la communauté, ce sont plus de 20 000 $ qui sont réinvestis annuellement dans les services d’aide aux jeunes de l’école. ». a-t-il poursuivi.

En plus du tournoi de golf, la Fondation a aussi tenu quatre soirées de bingo en 2025 où le succès évident de cette activité permettra de récidiver en autant d’occasions au cours de la présente année.

C’est donc un rendez-vous communautaire auquel convient l’administration de la Fondation comprenant : Yanick Gendron, Maxime Labranche, Élizabeth Sinotte, Geneviève Blais, Caroline Payer, l’actuel directeur Danny Duperron et Daniel Champagne.

Les gens sont donc invités à réserver leur place sans tarder en accédant au formulaire d’inscription électronique par l’entremise du code QR présent sur l’affiche de présentation, laquelle peut aussi être consultée directement sur la page Facebook de l’école l’Escale.