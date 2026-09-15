La CDC et la CCES s’unissent pour une présentation des candidats et un échange sur les enjeux locaux
Val-des-Sources — En marge de la campagne électorale provinciale, les acteurs économiques et communautaires de la région s’unissent afin d’offrir une tribune d’information et de rencontre avec les candidats de la circonscription de Mégantic, à laquelle appartiennent désormais les municipalités de la MRC des Sources en raison du redécoupage électoral.
En effet, la Corporation de développement communautaire (CDC) des Sources et la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) organisent une matinée-rencontre qui se tiendra le mercredi 16 septembre prochain à la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Val-des-Sources.
Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’un débat, mais bien d’une présentation suivie d’échanges et de partages sur des enjeux liés au territoire. Cette formule, bien implantée dans le paysage électoral local depuis quelques élections déjà, propose un concept axé sur des tables rondes d’échanges autour de thématiques précises.
L’activité permettra aux participants de découvrir les positions et les propositions des candidates et candidats sur divers enjeux régionaux prioritaires, tels que la lutte contre la pauvreté, l’entrepreneuriat local, l’environnement ainsi que les services publics.
Il est intéressant de constater que la grande majorité des candidats seront présents lors de cette journée.
Ainsi, parmi les personnes ayant répondu favorablement à l’invitation, nous retrouvons le député sortant M. François Jacques de l’équipe Christine Fréchette-CAQ, la porte-couleurs du Parti Québécois, Mme Debbie Fennety, Marilyn Ouellet de Québec solidaire ainsi que le libéral Sylvain Houle. Du côté du candidat du Parti conservateur du Québec, Jimmy Gagnon, les organisateurs de l’événement nous confirmaient que ce dernier avait décliné l’invitation.
L’événement, se déroulera au 120, boulevard Olivier à Val-des-Sources, et les portes ouvriront dès 8 h 30 pour l’accueil des participants, alors que l’activité est prévue s’amorcer à 9 h.
« Après la présentation initiale des candidates et candidats et un volet questionnaire de style jeu-questionnaire, les participants seront invités à prendre part à la tournée des tables thématiques à compter de 10 h 10. Lors de ce bloc d’échanges, les candidats circuleront de table en table pour répondre à tour de rôle aux questions du public sur le sujet sélectionné. La séance devrait se terminer vers 11 h 30. Rappelons que ce rendez-vous s’adresse tant aux membres de la CDC et de la CCES qu’à toute personne intéressée par les enjeux communautaires et économiques de notre milieu de vie. », confia M. Alain Roy Coordonnateur en transformation sociale à la CDC des Sources.
Pour obtenir plus de détails sur cette rencontre avec les candidates et candidats de la circonscription de Mégantic, il est possible de communiquer avec M. Roy par courriel à [email protected] ou encore par téléphone au 873 498-4318.
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