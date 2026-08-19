Une programmation citoyenne et communautaire au bureau touristique du Pays de l’ardoise

Richmond — Pour une deuxième année, le bureau touristique du Pays de l’Ardoise, en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est, coordonne une programmation d’activités initiées par des citoyens ou des organismes de la communauté.

Cette initiative originale mise sur la participation citoyenne pour faire découvrir Richmond sous un autre jour et proposer des expériences authentiques, à la fois pour les visiteurs et pour les résidents de la MRC du Val-Saint-François.

Tout au long du mois d’août, plusieurs activités, imaginées et portées par des résidentes et résidents ou des organismes locaux, mettront en lumière le patrimoine, la culture et les attraits du territoire. Qu’il s’agisse de créations artistiques, de balades commentées ou d’ateliers participatifs, chaque activité offrira une nouvelle façon de découvrir le Pays de l’Ardoise.

L’Atelier de slam, dans le cadre du festival Richmond, en Riches mots, se déroulera le samedi 22 août, dès 10 h 30. Le lieu de rencontre a été établi à l’organisme Le Rivage du Val-Saint-François.

« Jouez avec les mots et laissez s’exprimer votre créativité lors de cet atelier de slam. Dans une ambiance conviviale, explorez l’écriture et l’interprétation de textes pour donner votre voix à vos idées, vos émotions et votre imagination. »

La Balade poétique, dans le cadre du festival Richmond, en Riches mots, se tiendra le samedi 22 août 2026, dès 15 h, au parc du pont MacKenzie (au coin des rues Bridge et Principale).

La balade poétique invite les visiteurs à découvrir Richmond autrement, à travers ses lieux, son histoire et les récits qui habitent la ville. En parcourant différents points d’intérêt, les participants sont amenés à poser un regard nouveau sur leur environnement et à découvrir le territoire à travers les mots, la poésie et les histoires des citoyens, crée lors de l’atelier de slam.

Par ailleurs, la découverte architecturale du centre-ville de Richmond se fera le samedi 29 août 2026, dès 13 h 30, au bureau d’accueil touristique du Pays de l’Ardoise.

« Découvrez le riche patrimoine architectural de Richmond lors d’une promenade guidée. Après une courte présentation, partez à la rencontre des maisons ancestrales construites entre 1850 et 1910 et apprenez à reconnaître les principaux styles architecturaux qui façonnent le paysage de la ville, dont le Queen Anne, le Second Empire, le Géorgien, le Victorien, le Vernaculaire et le Néogothique. »

Le lancement du balado « Prendre le train » se tiendra le dimanche 30 août 2026, dès 14 h, au musée de l’Ardoise. (Coût d’entrée du musée.)

Découverte d’un balado qui revient sur la belle époque du train à Richmond et s’interroge sur les raisons de son déclin. Une discussion avec la directrice artistique et réalisatrice, Juliana Léveillé-Trudel, suivra.