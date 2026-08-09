Électroménager FB s’adapte aux nouvelles tendances du marché

Val-Joli — En opération depuis 1984, l’entreprise familiale Électroménager FB poursuit la vente et la réparation d’électroménager. Au fil des ans, l’entreprise, située au 643, route 143, à Val-Joli, a su s’adapter aux nouvelles tendances du marché dans un secteur d’activités très évolutif.

« Nous faisons de la réparation d’électroménagers, soit commerciale, industrielle ou résidentielle. Nous sommes là pour sauver le plus d’électroménagers pour qu’ils ne se retrouvent pas au dépotoir. En même temps, nous existons pour que nos clients puissent sauver de l’argent », raconte le propriétaire de l’entreprise Électroménager FB, François Blanchard.

Par ailleurs, lorsque c’est le cas, l’entreprise suggère à la clientèle des électros neufs et durables, les mieux adaptés à leur budget. « Ce n’est pas nécessairement une marque qu’il faut choisir, mais surtout un modèle facilement réparable pour lequel nous sommes capables d’obtenir les pièces afin de ne pas acheter des électroménagers à outrance », insiste M. Blanchard.

Actuellement, le monde de l’électroménager est en pleine ébullition. Les gens en ont assez du jetable ; ils souhaitent de plus en plus des équipements durables. Une loi est en préparation exigeant des fabricants une meilleure garantie. « Ça ne changera absolument rien. Le projet du gouvernement aura comme conséquence que les compagnies vont gonfler les prix sans changer rien dans la mécanique. Ça sera toujours de piètre qualité, sauf qu’ils vont vous le garantir plus longtemps. Et le temps d’attente pour les réparations va décupler. Il n’y aura pas assez de techniciens disponibles sur la route. Il faut aussi s’attendre à une hausse de prix », affirme le propriétaire de l’entreprise de Val-Joli.

Selon lui, il existe plusieurs avantages avec un vrai connaisseur et non pas avec les grandes surfaces. « Ce ne sont pas es grandes surfaces qui vont réparer les électroménagers qu’elles ont vendus. « Les grandes surfaces sont là pour vendre, c’est tout », soutient M. Blanchard.

Le consommateur doit aussi être très prudent avec le phénomène Amazon. « Les pièces sur Amazon sont souvent de très mauvaise qualité. Ce sont des pièces qui ne passent pas l’inspection à l’usine. Si on pose une pièce et que, dans deux semaines, tu es obligé de la rechanger, ce n’est pas rentable pour personne. Il faut très souvent privilégier la pièce originale », mentionne-t-il.

Il baigne dans le secteur de l’électro depuis les années 1980. Il est la deuxième génération de technicien. À huit ans, il aidait son père dans les électroménagers. À douze ans, il était autonome dans l’atelier.

« Et le marché change tellement rapidement. Nous nous devons d’être vraiment spécialisés pour être en mesure de répondre à toutes les questions. Il est également important de faire affaire avec des entreprises locales », souligne M. Blanchard, qui a repris l’entreprise de son père en 2009.