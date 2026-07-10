Un tournoi de balle lente en soutien à la cause des paniers de Noël des Aramis / Béton Bédard

Val-des-Sources — Les 27 et 28 juin derniers, le stade Lucien « Lou » Richard de Val-des-Sources était le théâtre d’un tournoi de balle lente où une partie des profits de la fin de semaine étaient remis à la cause des paniers de Noël du Club Aramis.

Pour l’organisateur du tournoi, Dany Richard et le commanditaire principal de la compétition, Keven Bédard, de l’entreprise bien connue dans la région Béton Bédard, qui est aussi partenaire du Club Aramis dans l’activité, l’occasion était propice de jumeler la cause à ce tournoi annuel, afin de non seulement apporter du soutien à la démarche, mais également sensibiliser la population au fait que les besoins sont de plus en plus concrets et grandissants dans notre société.

C’est dans l’optique de vouloir aider encore plus de familles cette année que le comité des Paniers de Noël du Club Aramis/Béton Bédard s’est engagé auprès de M. Richard et de son groupe afin de recueillir des dons au cours de la fin de semaine.

Ceux-ci provenaient notamment de la remise de cachets d’arbitrage, de contributions volontaires et du tirage d’un généreux panier cadeau de produits québécois, gracieusement offert par la boutique O ! Panier de Victoriaville.

Bien que l’heure soit encore au bilan et que les chiffres soient à officialiser, il n’en demeure pas moins que cette première collaboration entre le tournoi de balle lente et le comité des paniers de Noël des Aramis/Béton Bédard fut une réussite en soi grâce à la générosité des gens de la région et de l’extérieur venus participer et/ou encourager les équipes en compétition.

Sur le plan sportif, c’est finalement la formation des Sox de Sherbrooke qui est repartie avec les grands honneurs de la fin de semaine après avoir pris la mesure de l’équipe des Touristes au terme d’une finale âprement disputée devant des gradins conquis.

Messieurs Richard et Bédard souhaitèrent remercier les personnes à l’animation et au marquage officiel des parties, les arbitres, les précieux bénévoles, ainsi que l’ensemble des partenaires corporatifs et de commandites pour leur soutien à la réussite de cette édition 2026.