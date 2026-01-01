Du soccer en soirée grâce à une entente entre la Commission scolaire et trois municipalités

Cleveland — Grâce à une entente entre la Commission scolaire et trois municipalités, quelque 300 joueurs de soccer sont maintenant en mesure d’évoluer en soirée sur le terrain éclairé du Richmond Regional High School (RRHS), qui bénéficie aussi à l’école primaire St Francis.

Attendu depuis plus d’une décennie et développé au cours des deux dernières années, ce projet a vu le jour grâce à une collaboration entre la Commission scolaire Eastern Townships et les municipalités de Cleveland, de Richmond et de Melbourne.

Les sommes investies dans le système d’éclairage, qui totalise 270 000 $, ont été réparties par les trois municipalités sous l’impulsion d’une proposition de Cleveland.

La Commission scolaire Eastern Townships a, quant à elle, investi près de 450 000 $ dans les infrastructures sportives extérieures de RRHS afin d’optimiser la mise en place d’un système d’éclairage.

Les coûts d’entretien et de maintenance des infrastructures seront partagés à parts égales entre la Commission scolaire et les trois municipalités.

La Caisse Desjardins du Val Saint-François s’est aussi engagée en octroyant une somme de 44 000 $. La St Francis College Foundation a fourni 2000 $.

Cette entente a été signée en février 2025. « La Commission scolaire Eastern Townships est toujours heureuse de collaborer avec la communauté afin de répondre aux besoins de nos jeunes et de soutenir la réussite de nos étudiants-athlètes. Des projets comme celui-ci créent non seulement des opportunités pour les élèves, mais contribuent également à rassembler toute la communauté autour de l’activité physique, de la santé et du vivre-ensemble », souligne Michael Murray, président de la Commission scolaire Eastern Townships.

Pour Herman Herbers, le sentiment de fierté est grand. « Le projet et la construction du système d’éclairage a entièrement été pilotés par la municipalité du Canton de Cleveland, qui a été désigné comme maître d’œuvre par ses voisines. Nous souhaitons sincèrement voir naitre d’autres projets structurants pour le bien et l’avenir de la communauté et nous serons toujours prêts à mettre l’épaule à la roue », souligne-t-il.

M. Herbers ajoute que la jeunesse et les familles sont au cœur de nos priorités et qu’il faut que la région investisse davantage pour offrir des services de qualité et être attractive.

Pour le maire de Richmond, Kevin Stoddard, « il ne fait aucun doute que l’ajout du système d’éclairage pour le terrain de soccer est un atout majeur pour l’équipe du Celtic de Richmond, mais aussi pour le rayonnement de la région de Richmond pour la pratique de ce sport ».

« Ce projet représente un atout pour l’ensemble de la région et contribuera à favoriser le développement des athlètes issus des municipalités locales et de l’école. Il permettra également de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté et d’enrichir l’expérience sportive, soutient Douglas Morrison, maire de Melbourne.

Ce dernier, tout comme ses homologues, a voulu mettre l’emphase sur la dévotion et l’engagement du Club de soccer Celtic dans le projet.