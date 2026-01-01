Val‑des‑Sources — Après un début de saison 2026 marqué par d’intéressantes performances sur le terrain, la formation de softball du Resto‑Bar Capi10 se prépare maintenant à accueillir ses pairs au sein du circuit Challenge C Centre‑du‑Québec, dans le cadre du quatrième tournoi de la saison qui sera présenté sur l’aire de jeu du parc Dollard de Val-des-Sources les 10-11 et 12 juillet prochain.

Atteignant les demi‑finales lors de la première tranche du circuit qui était disputée en Beauce au cours du mois de mai. Trois semaines plus tard, soit le 12 juin, l’équipe se rendait du côté de Québec, où les porte-couleurs de Qualinet étaient les hôtes du second tournoi de l’année. Cette fois, l’équipe a baissé pavillon en quarts de finale, s’inclinant 3 à 2 face à la formation qui allait être finaliste du tournoi, le Rénovation A.N de Québec.

Il est important de noter que, avant de s’occuper de l’organisation de la quatrième section du circuit, les athlètes du Resto-Bar Capi10 devaient d’abord planifier une escale au parc Yvon Lambert de Drummondville lors de la dernière fin de semaine de juin. Cette visite était nécessaire pour participer à la troisième compétition de la saison, qui était organisée par l’équipe classée deuxième au général, l’Alliance de Sutton de Drummondville.

Tout est donc en place pour prévoir une fin de semaine de compétitions relevées au parc Dollard où les amateurs pourront assister à des joutes enlevantes réunissant l’équipe locale à celles en provenance de Sherbrooke, Drummondville, Victoriaville (deux formations) et Québec (deux formations).

L’organisation du Capi10 lance donc la plus cordiale des invitations à la population à venir encourager les formations en compétition tout au long de la fin de semaine et à profiter d’un rendez-vous de softball annuel divertissant et rassembleur.